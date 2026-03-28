2年ぶり4度目の世界一

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。

演技を終えた坂本が、両拳を何度も突き上げた。現役ラストダンスで完璧な演技を披露。目には万感の涙が浮かんだ。

表彰式で金メダルを受け取り、氷上を“ウイニングラン”する際には自ら動画を撮影。笑顔で涙をぬぐい、「Thank you so much, I’m very happy」と話しながら滑走。ファンの大歓声が途切れることはなかった。

国際スケート連盟（ISU）のフィギュア公式Xが「カオリ おめでとう！ 最後の瞬間まで 噛み締めて！」と日本語でつづって動画を投稿すると、ファンからも様々な声が上がった。

「会場中が讃えてる あーー！もう！！ おめでとう」

「場のみんなと、選手生活に別れを惜しむカオリ選手 いやあ、なにもかもが最高で泣けてくる」

「めっちゃ楽しそう＆嬉しそう 会場の祝福が温かくて」

「最高すぎる かおちゃん素敵」

「さすが自撮りのプロ 一生忘れられない景色ですね」

日本勢では千葉百音が銀メダルを獲得。中井亜美は9位だった。



（THE ANSWER編集部）