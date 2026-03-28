【写真：ロイター】

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2年ぶり4度目の世界一

　フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。

　演技を終えた坂本が、両拳を何度も突き上げた。現役ラストダンスで完璧な演技を披露。目には万感の涙が浮かんだ。

　表彰式で金メダルを受け取り、氷上を“ウイニングラン”する際には自ら動画を撮影。笑顔で涙をぬぐい、「Thank you so much, I’m very happy」と話しながら滑走。ファンの大歓声が途切れることはなかった。

　国際スケート連盟（ISU）のフィギュア公式Xが「カオリ おめでとう！　最後の瞬間まで 噛み締めて！」と日本語でつづって動画を投稿すると、ファンからも様々な声が上がった。

「会場中が讃えてる　あーー！もう！！　おめでとう」
「場のみんなと、選手生活に別れを惜しむカオリ選手　いやあ、なにもかもが最高で泣けてくる」
「めっちゃ楽しそう＆嬉しそう　会場の祝福が温かくて」
「最高すぎる　かおちゃん素敵」
「さすが自撮りのプロ　一生忘れられない景色ですね」

　日本勢では千葉百音が銀メダルを獲得。中井亜美は9位だった。

（THE ANSWER編集部）