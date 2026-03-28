◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）

巨人は阪神に敗れて今季初黒星を喫した。

昨年は楽天でプレーした新外国人のスペンサー・ハワード投手（２９）は先発して６回９７球、４安打１失点（自責０）７奪三振と好投した。武器のチェンジアップ、カーブで緩急をつけてタイミングを外した。

球団６４年ぶりの新人開幕投手で６回１失点と好投し、球団初の新人開幕投手白星を挙げたドラフト１位ルーキーの竹丸和幸投手に続いて新戦力が好投した。

杉内投手チーフコーチはハワードについて「粘り強く投げていましたよ。１点だけなのでね。点を取られたのは。フォアボール等は若干ありましたけど、我慢強く投げてましたね。三振も取れますからね。三振を取れるってことはバッターは嫌でしょうから」とコメントした。

昨年リーグ優勝の阪神には８勝１７敗と負け越し、開幕カードにはデータの少ない投手をあてるローテを組んで臨む中で竹丸、ハワードが好投。３戦目はドラフト３位ルーキーの山城がプロ初登板初先発する。伝統の一戦で昨年までと違った新しい巨人を展開し、変化を印象づけている。