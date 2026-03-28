大滝詠一が「死後公開」を希望したロングインタビューが書籍に！ 取材原稿に大幅な修正を入れがちだった生前の大滝さん。今作では大滝さん「らしさ」がそのまま残っている!?【萩原健太インタビュー】
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音楽評論家の萩原健太さんが親しかった大滝詠一さんの素顔に迫る『幸せな結末 大滝詠一ができるまで』（文藝春秋）が、発売前に早くも重版決定と大きな話題だ。1991年に行われたロングインタビューを中心に編まれた本書は、とにかく巧妙な語り口が魅力。大滝ファンにはたまらない一冊にどんな想いをこめたのか、著者の萩原さんにお話をうかがった。
■●すごい人。でも「しょうもない人」だったのも魅力
萩原健太（以下、萩原）：本当は何もないときにスッとこの本だけ出したかったんですが、なかなかそういうタイミングも見つからなくて。昨年末に13回忌を終えましたし、僕自身も大滝さんが亡くなった年を遥かに越えてしまっているし、そういうことも含めてそろそろちゃんとまとめたいと思ったんですね。
――喪失感が一段落したというのはあるんでしょうか？
萩原：あんまり一段落はしないですし、今でもそこに（大滝さんが）いそうな気はしているので、気持ちに一区切りがついたわけでもない。ただこのインタビューは本当に古いものだし、やっぱりちゃんとまとめておきたいという気持ちはずっとありました。それに最近、大滝さんがすごく神格化されて崇められる感じなのが気になっていて。もちろんそれだけの価値があるすごい方なんですが、同時にくだらないこともたくさん言う「しょうもない人」でもあって。生前はラジオなんかでそういう個性はずいぶん伝わっていましたが、亡くなってしまうとそういう機会もないですから、大滝さんの飄々とした感じがどんどん薄れてしまっている気がするんです。音作りがすごかったのは真実だとしても、そこの面ばかりが持ち上げられると大滝さんの全体像とはちょっと違うというか、「あんなくだらないことを言っている人なのに、あんなすごいのを作っていた」という、その全体像みたいなものをなんらかの形で世の中に残して共有したかったんです。
――確かに本書の大滝さんはジョークもたくさんお話しされていますね。
萩原：ほんとしょうもないこととか、くだらないことをいろいろおっしゃるんですよ。実はそこが音楽にも通じるポイントで、「くだらないことをいっぱい集めて構成していくと、ものすごくキュートでポップなものが仕上がっていく」というね。大滝さんの喋りを体験したことがない方にも、その感じをなんとなく味わってもらえたら嬉しいですし、だから大滝さんのリズムというか口調をちゃんと伝えること、独特の言い回しを活かしたりすることには一番気を使いました。今回、僕の著書として出たのは嬉しいんですが、基本的には大滝さんの言葉をあの口調のままで届けたい、みんなでそれを楽しめたらっていう気持ちが一番です。
■●ポップでキュートな大滝詠一を記録したかった
――インタビューで幼少時からの大滝さんの人生を振り返るわけですが、少年期から細かい固有名詞が山のように出てくるのには驚きました。ただ「喋り」なので、単に知識の羅列ではなく、大滝さんがそれらを吸収したのが体感的に伝わってくるのが面白いです。
萩原：脚注をつけたりすれば、またもうちょっと違う意味での資料性みたいなのが出てくるんでしょうが、今回はやめました。どうも大滝さんの本はより細かい知識を求めて分厚くなりがちで、個人的にはそれに抵抗感もあったし、今回はオタク的な知識によるんじゃないポップでキュートな大滝詠一を記録したかったので。
――一方で、そんな大滝さんが発する固有名詞をしっかり受け止める萩原さんのキャッチ力もすごいな、と。
萩原：そんなことはないですよ。ただ僕は高校生くらいからの大滝さんのファンで、特にラジオにすごく影響を受けたんですね。大滝さんはずっと「ゴーゴーナイアガラ」って番組をやっていらしたんですが、当時大学生だった僕は毎週それを聴いて、そこで大滝さんが披露するいろんな知識を受け止めながら暮らしていました。大滝さんのおかげで僕の興味も広がったわけで、興味の範囲が重なる「便利な聞き手」として僕がいたんじゃないかと思います。もちろん分からないこともありましたから、その辺は後で調べようと流して聞いたりもしましたよ。
――テンポのいいお二人の会話に強い信頼感を感じました。
萩原：大滝さんってこちらから出したものの情報量じゃなくて、密度に応えるように返してくれるんですよ。僕が初めて大滝さんにお目にかかったのは会社員だった頃ですけど、ファン根性丸出しで大滝さんのアナログ盤をぜんぶ抱えてインタビューに向かったら「よし、今日は全てをさらけ出すよ」って、1時間の予定が8時間以上も話してくれて。その時の印象で、「投げがいがある」って思ってくださったのかもしれません。とはいえ浅いと悪いということでもなくて、大滝さんはそういう場合には分かりやすい情報量で返してくれるし、ちょっと変な切り口だったりすると、それに応えるようにまた濃密に返してくれたりするんです。
――大滝さんは「誰かに語ることで証拠を残す」ことをすごく意識されていたとありました。この本もそうした証拠の一つであり、証人に選ばれるのは大変なことではないかと。
萩原：いや、それはたまたまそこに僕がいたということですよ。大滝さんの興味は幅広いんで、たとえば野球の話になればスポーツ新聞の記者の方と懇意にしていたし、映画だったら映画会社の方がいたし、いろんな人が総がかりで大滝さんのお相手をしていましたから。そのうちの一つ、音楽の分野を僕が担当させてもらった感じです。
■●いきなり言われた「死後公開」
――そもそもロングインタビューをしたきっかけは？
萩原：最初のうちはお仕事でしか大滝さんにお目にかかっていませんでしたが、インタビューで聞くことも会うたびに深まっていって、そのうちに大滝さんの語りを僕がまとめたり、大滝さんが監修した本のインタビューまとめを任されたりするようになったんです。このインタビューは91年ですが、その前に当時『03(ゼロサン)』（新潮社）という雑誌の増刊号かなんかで大滝さんの「普道説」を僕のインタビューでまとめたことがあって、その流れですね。『ロングバケーション』（1981年）から10年でもあったので、一度まとまったインタビューをさせてほしいとお願いしたんです。
僕がその時にイメージしていたのは、ヒッチコックの『映画術』という本で。トリュフォーのヒッチコックへのインタビューをまとめた本なんですが、あれを大滝さんでやって、インタビューから大滝さんなりのポップ術みたいなものが読み取れる本を書きたいと思ったんです。大滝さんは映画好きなんで面白がってくださって「じゃあやるか」と。『映画術』は60年代の本なんですけど、日本で最初に出たのは81年のロンバケの年で、しかもインタビュー前年の90年に改訂版が出たりして印象深かったんです。ただ、インタビューをはじめたらいきなり「死後公開だ」って言われてしまって。
――それは最初に言われたんですか？
萩原：最初に言われましたね。ちょっと話した後ぐらいで、「ここまで話すんだったら、やっぱり死後公開だ」って。
――逆にそれで深い話を聞けたのでは？
萩原：そうですね。結局3日間話して、テープを回したところだけで二十何時間もあります。実はテープを止めたところも結構長くて、そこは死後公開もできません。大滝さんのご自宅は福生なんで、近くのビジネスホテルをとって泊まりがけでインタビューしたんですが、結局は朝まで喋ってたりするんで、ほとんどホテルは使ってないようなもんでした。
■●常に俯瞰して自分を見ている人だった
――すごく細かいところまで覚えていらっしゃる一方で、あまり感情面はお話しにならない印象も受けました。
萩原：基本的に大滝さんはあんまりそういうのは語らないようにしていた印象があります。感情をむき出しにしないわけじゃないですけど、常に俯瞰して自分を見ているようなところがあって、それは子どもの頃から変わっていない。
――確かに「ただ横にいただけ」とか、俯瞰的でちょっと自虐的な言い方もされますよね。
萩原：変な形で弱みは見せたくないと思っていたのはあるでしょうし、すごく負けず嫌いなんですよ。「いや、俺はいいよ」って言ったりするのも、負けず嫌いだからそういう表現になるのかもしれません。ただ基本的に毒舌なんで、テープを止めてるときにはかなりのことも言ってましたけどね。
――いろいろな方との出会いも時代を追体験するようで面白かったです。とはいえ、やはりすごいのはお母さま。大滝さんへの投資が半端ないです。
萩原：ちょっと世話になりすぎですよね（笑）。大滝さんのファーストアルバムに「びんぼう」って曲があるんですけど、お母さまが初めて東京で大滝さんのライブを見たときに歌ってたのがたまたまその曲だったらしくて。「私はあなたに貧乏をさせた覚えはない」ってお母さまがおっしゃったらしくて、すごくいい話だなと。
――幼少期から日本の伝統的な演芸や芸能に親しんだ上にアメリカのポップスから大きな影響を受けていく大滝さん。戦後という時代の特性かもしれませんが、そんな「感性の厚み」にも強さがあると感じました。
萩原：前のものを全部なくして次のものに入っていくのを「廃仏毀釈」ってご自身で言ってましたけど、実は全部つながっていたのが後から分かるというのがポイントだと思います。みんなそうじゃないですか、実は。かつて体験したものを否定して次のものに入ったようでいながら、全てを自分の中に引きずりながら暮らしているっていうね。その中でどういうものを作り上げていくのかっていうことに対して、大滝さんはすごく自覚的な方だったと思います。
■●大滝さんに呼ばれたら全力で行く！
――大滝さんといい関係を続けていく上で何か気をつけていたことはありましたか？
萩原：たとえば夜中の1時ぐらいに電話がかかってきたら朝までを覚悟するとか、何か連絡があったらそこに全てを割くっていう感じですかね。今なら「パワハラ」とか言われそうですけど、そういうのでもなかったんですよね。こちら側がリスペクトから自然に「そこの場にいさせてもらいたい」って思うというか。だから声をかけていただいたときは、もう本当に全力でそこに行くっていう。
――本当に大滝さんって魅力的な方だったんですね。
萩原：毎回面白い話を聞かせていただけるし、いろんな発見をさせてもらいますからね。ただ、こういうふうに言うとまた一種の神格化になっちゃうんで、やっぱり「なんであんなしょうもない人が」っていう感触は大事にしたい。この本でそういう大滝さんを知ってもらってから、あらためて大滝さんの音に接してもらえると、素敵な音の背景に「このイカれた感じはなんだ？」がいっぱい転がっているのを楽しめるんじゃないかと思います。
――最後に、この本を大滝さんが読まれたら何ておっしゃいますかね？
萩原：どうですかね…。いつもインタビューをまとめるたびに確認でお送りするとメールで感想を送ってくれて、「よくまとめたね」とかほめてくださったりもしてたんですが…。実は大滝さんは原稿にすごく手をいれちゃうんですよ。「そんなこと言ってなかったじゃないですか」みたいなこともどんどん増やすし、口調も直すし、（笑）もやけに出てくるんです。だから今回初めて僕がまとめた大滝さんのインタビューにそういう「大滝さんの直し」が入ってない。僕の中には大滝さんの直しで失われてしまった大滝さん「らしさ」みたいなものへの想いがいっぱいあったので、今回初めてそれを全編に表現できました。大瀧さんがこれを読んだら「ちょっと待て！」って言うかもしれませんけど（笑）。ただ、いろんなところに出ていないことを書いたつもりなので、そこはお役に立てたんじゃないかなと思います。
取材・文＝荒井理恵、撮影＝川口宗道