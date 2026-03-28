大滝詠一が「死後公開」を希望したロングインタビューが書籍に！ 取材原稿に大幅な修正を入れがちだった生前の大滝さん。今作では大滝さん「らしさ」がそのまま残っている!?【萩原健太インタビュー】

大滝詠一が「死後公開」を希望したロングインタビューが書籍に！ 取材原稿に大幅な修正を入れがちだった生前の大滝さん。今作では大滝さん「らしさ」がそのまま残っている!?【萩原健太インタビュー】