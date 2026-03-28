ＹｏｕＴｕｂｅｒのあやなんが２７日、同じくＹｏｕＴｕｂｅｒ「ぷろたん」のチャンネルに出演。自身の近況について語った。

あやなんは人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「東海オンエア」のしばゆーの元妻。ＳＮＳで舌戦を繰り広げた後に離婚。さらにその過程でセカンドパートナーの存在が話題になるなど、たびたび世間を騒がせた。

現在、ＹｏｕＴｕｂｅでの活動は行っていない。元夫のしばゆー、セカンドパートナーの力を借りながら２人の子供を育てる日々だという。「セカパと私だけじゃなくて、皆でつながってる。私とあゆむ（セカンドパートナー）が一対一でいたら、絶対とっくに一緒にいない」と特異な関係について分析する。

さらに「逆にうーくん（しばゆー）と私（と子供）の４人だったら崩壊しかけたのね。ここにあゆむが来たことによってパチッとはまって全員をつないでる」と説明し「離婚ってなる前の一歩手前の措置みたいな。成功パターンかなと思う。めっちゃ幸せ者なのかもしれない実は」と話した。

新規投稿を行っていないため、現在の収入は少ない。「収入なかったですね。今でもないですね」と吐露。「ファンの皆が見てくれている過去動画の再生数で５万円くらい。毎月入ってくるのは。でも、うれしいんですよ、誰かが見てくれてるんだって」と話した。

しばゆーからの養育費で生活は苦しくはないそう。「それ（養育費）で生きてるみたいな。うちらは今でも、家族みたいな心のつながりはあるから」と語った。