LakaのPLAZA限定色が登場♡きらめく春の新作ティントに注目

韓国コスメブランドLakaの人気ティントに、春の特別感あふれるPLAZA限定色が仲間入り♡きらめくパールとやわらかな発色で、夜桜のような幻想的な唇を演出してくれる新カラーは、この季節にぴったり。トレンド感のあるMLBBカラーで、日常にも特別な日にも使いやすいのが魅力です。数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

人気ティントに限定カラー登場

Lakaを代表する「フルーティーグラムティント」から、PLAZA限定色『＃P102グリマー』が新登場。

全28色展開の人気シリーズの中でも初となるパール入りカラーで、これまでとは一味違う華やかさを楽しめます。

ラカ フルーティーグラムティント ＃P102 グリマー



価格：1,980円（税込）

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。

THREEの新作ベースメイク♡夏に映えるナチュラル美肌アイテム

夜桜のように輝く上品カラー

『＃P102グリマー』は、ピンクとゴールドの多色パールが繊細に輝くMLBB（※）ピンクベージュ。やさしく肌になじみながら、光を受けて上品にきらめく仕上がりが魅力です。

春の夜桜を思わせるロマンティックなカラーで、シーンを問わず使いやすい“夜映えリップ”として活躍してくれます。

※My Lips But Better

うるおい続くグロウティント

高保湿¹・高水分¹フォーミュラにより、唇にうるおいを与えながら透明感のあるツヤを長時間キープ*²。軽やかなつけ心地でベタつきにくく、日中のメイク直しが少なく済むのも嬉しいポイントです。

デイリーにも取り入れやすく、ツヤ感のある仕上がりを楽しめます。

＊1：Laka比 ＊2：Laka調べ

春限定の輝きを唇に♡

Lakaの人気ティントに加わったPLAZA限定色『＃P102グリマー』は、春らしいきらめきと上品な発色を楽しめる特別な一本。

夜桜のようにやわらかく輝く唇は、いつものメイクにさりげない華やかさをプラスしてくれます♡数量限定のため、この季節だけの特別なカラーをぜひ手に取ってみてください。