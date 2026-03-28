LakaのPLAZA限定色が登場♡きらめく春の新作ティントに注目
韓国コスメブランドLakaの人気ティントに、春の特別感あふれるPLAZA限定色が仲間入り♡きらめくパールとやわらかな発色で、夜桜のような幻想的な唇を演出してくれる新カラーは、この季節にぴったり。トレンド感のあるMLBBカラーで、日常にも特別な日にも使いやすいのが魅力です。数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。
人気ティントに限定カラー登場
Lakaを代表する「フルーティーグラムティント」から、PLAZA限定色『＃P102グリマー』が新登場。
全28色展開の人気シリーズの中でも初となるパール入りカラーで、これまでとは一味違う華やかさを楽しめます。
ラカ フルーティーグラムティント ＃P102 グリマー
価格：1,980円（税込）
※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。
THREEの新作ベースメイク♡夏に映えるナチュラル美肌アイテム
夜桜のように輝く上品カラー
『＃P102グリマー』は、ピンクとゴールドの多色パールが繊細に輝くMLBB（※）ピンクベージュ。やさしく肌になじみながら、光を受けて上品にきらめく仕上がりが魅力です。
春の夜桜を思わせるロマンティックなカラーで、シーンを問わず使いやすい“夜映えリップ”として活躍してくれます。
※My Lips But Better
うるおい続くグロウティント
高保湿¹・高水分¹フォーミュラにより、唇にうるおいを与えながら透明感のあるツヤを長時間キープ*²。軽やかなつけ心地でベタつきにくく、日中のメイク直しが少なく済むのも嬉しいポイントです。
デイリーにも取り入れやすく、ツヤ感のある仕上がりを楽しめます。
＊1：Laka比 ＊2：Laka調べ
春限定の輝きを唇に♡
Lakaの人気ティントに加わったPLAZA限定色『＃P102グリマー』は、春らしいきらめきと上品な発色を楽しめる特別な一本。
夜桜のようにやわらかく輝く唇は、いつものメイクにさりげない華やかさをプラスしてくれます♡数量限定のため、この季節だけの特別なカラーをぜひ手に取ってみてください。