「ロッテ１１−０西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが１６安打１１得点の大勝で開幕２連勝を飾った。先発田中は６回５安打無失点で昨年５月２７日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）以来の勝利。打線では西川が３本の適時打、ソトが１号２ランを放った。

好投の田中は「本当に勝ててホッとしています。僕としての開幕１戦目で、同じ１試合かもしれないですけど、自分の中では大切にしてきたので。いいスタートが切れたかなと思います」と温和な表情を見せた。

最大のピンチは２点リードの五回だった。２死一、二塁から三ゴロを寺地が悪送球し満塁となった。ここで３番・西川を遊ゴロに打ち取って雄叫びを挙げた。

「寺地も慣れないポジションで頑張っていますし、ここで助けてあげることしか考えていなかったです。そういうピッチャーにならないと勝てる試合も落としてしまう。野手からの信頼も得られるチャンスだと思ってたので、抑えられて本当に良かったです」。

帽子のつばには「同心戮力（どうしんりくりょく）」の文字。大勢で力を合わせて協力し合う−という意味。「マウンドでは一人ですけど、チームで戦っている。そこを忘れないでやろうという思いがあります」とチーム一丸で勝つ思いを訴えた。