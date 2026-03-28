内面から湧き上がる感情のあり方や日本が誇る美しい民族衣装など、4つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。和の情緒や日常の心理をヒントに、正解を導き出してみましょう。

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さまざまな言葉の「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、心の持ちようを表す言葉や机に向かって筆を執る動作、さらに世界に誇る和装の呼び名など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か頭を働かせてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□ち
か□□の
□□の
□□ん

ヒント：日本の伝統的な衣装で、絹などで作られた美しい和服のことを何と言いますか？

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正解：きも

正解は「きも」でした。

▼解説
きもち（気持ち）
かきもの（書き物）
きもの（着物）
きもん（鬼門）
心の揺れ動きや状態を指す「気持ち（きもち）」、静かにペンや筆を走らせる「書き物（かきもの）」、美しさをまとう「着物（きもの）」に、災いをもたらす方角や苦手意識を象徴する「鬼門（きもん）」。

内面的な精神世界から具体的な衣服、そして目に見えない不吉な方角まで、全く異なる分野の言葉たちが、共通する2つの音によってつながりました。日本語が持つ面白さを体験できたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)