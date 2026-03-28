【ひらがなクイズ】1分で正解に挑戦！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは「日本が誇る和装」
さまざまな言葉の「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、心の持ちようを表す言葉や机に向かって筆を執る動作、さらに世界に誇る和装の呼び名など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か頭を働かせてみましょう。
□□ち
か□□の
□□の
□□ん
ヒント：日本の伝統的な衣装で、絹などで作られた美しい和服のことを何と言いますか？
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▼解説
きもち（気持ち）
かきもの（書き物）
きもの（着物）
きもん（鬼門）
心の揺れ動きや状態を指す「気持ち（きもち）」、静かにペンや筆を走らせる「書き物（かきもの）」、美しさをまとう「着物（きもの）」に、災いをもたらす方角や苦手意識を象徴する「鬼門（きもん）」。
内面的な精神世界から具体的な衣服、そして目に見えない不吉な方角まで、全く異なる分野の言葉たちが、共通する2つの音によってつながりました。日本語が持つ面白さを体験できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心の持ちようを表す言葉や机に向かって筆を執る動作、さらに世界に誇る和装の呼び名など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か頭を働かせてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ち
か□□の
□□の
□□ん
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正解：きも正解は「きも」でした。
▼解説
きもち（気持ち）
かきもの（書き物）
きもの（着物）
きもん（鬼門）
心の揺れ動きや状態を指す「気持ち（きもち）」、静かにペンや筆を走らせる「書き物（かきもの）」、美しさをまとう「着物（きもの）」に、災いをもたらす方角や苦手意識を象徴する「鬼門（きもん）」。
内面的な精神世界から具体的な衣服、そして目に見えない不吉な方角まで、全く異なる分野の言葉たちが、共通する2つの音によってつながりました。日本語が持つ面白さを体験できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)