【千葉県】「美味しい海の幸が食べられる」グルメと海が堪能できる「小湊温泉」の魅力とは？
南房総の穏やかな内浦湾に面した「小湊温泉」は、古くからの門前町としての情緒と、リゾートの開放感が共存する稀有な温泉地です。
現在では複数の源泉があり、主に、「炭酸水素塩泉」や「塩化物泉」などの泉質を楽しめます。クセのないさらさらのお湯で、湯上がりに肌がしっとりとすることから「美肌の湯」とも称されています。
さらに、小湊の大きな魅力はその眺望にあります。波穏やかな湾を見下ろす露天風呂では、潮風を感じながら悠久の時に思いをはせることができ、日常の疲れを優しく解きほぐしてくれるでしょう。
また、壮麗な仁王門や本堂が建つ「誕生寺」の境内を散策すれば、身が引き締まるような神聖な空気を感じることができるでしょう。
グルメにおいては、やはり新鮮な海の幸がおすすめです。あじのなめろうやエビフライ、金目鯛の姿煮などを、地元の食事処で堪能できます。地酒との相性も良く、食の楽しみも尽きることがありません。
「美味しい海の幸が食べられるし落ち着いた温泉地でゆっくりできるから」（50代女性／埼玉県）「体が温まり、ぐっすり眠れるようになるので」（30代女性／東京都）」
「冬に行きたいので選びました」（20代女性／新潟県）」
「のんびりしながら浸かれるから」（20代女性／栃木県 ）」
「鴨川・小湊エリアは外房の荒波に面しており、冬は脂の乗った魚介類が最高に美味しい季節です。特に金目鯛は冬が旬なので、煮付けやしゃぶしゃぶで味わいたい」（20代男性／栃木県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)
現在では複数の源泉があり、主に、「炭酸水素塩泉」や「塩化物泉」などの泉質を楽しめます。クセのないさらさらのお湯で、湯上がりに肌がしっとりとすることから「美肌の湯」とも称されています。
さらに、小湊の大きな魅力はその眺望にあります。波穏やかな湾を見下ろす露天風呂では、潮風を感じながら悠久の時に思いをはせることができ、日常の疲れを優しく解きほぐしてくれるでしょう。
「小湊温泉」周辺には何がある？小湊温泉の観光で外せないのが、「鯛の浦（たいのうら）」の遊覧船です。国の特別天然記念物にも指定されているこの土地の真鯛が、浅瀬で群れを成して泳ぐ姿は驚きと感動を与えてくれます。
また、壮麗な仁王門や本堂が建つ「誕生寺」の境内を散策すれば、身が引き締まるような神聖な空気を感じることができるでしょう。
グルメにおいては、やはり新鮮な海の幸がおすすめです。あじのなめろうやエビフライ、金目鯛の姿煮などを、地元の食事処で堪能できます。地酒との相性も良く、食の楽しみも尽きることがありません。
「美味しい海の幸が食べられるし落ち着いた温泉地でゆっくりできるから」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「美味しい海の幸が食べられるし落ち着いた温泉地でゆっくりできるから」（50代女性／埼玉県）「体が温まり、ぐっすり眠れるようになるので」（30代女性／東京都）」
「冬に行きたいので選びました」（20代女性／新潟県）」
「のんびりしながら浸かれるから」（20代女性／栃木県 ）」
「鴨川・小湊エリアは外房の荒波に面しており、冬は脂の乗った魚介類が最高に美味しい季節です。特に金目鯛は冬が旬なので、煮付けやしゃぶしゃぶで味わいたい」（20代男性／栃木県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)