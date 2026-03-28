神奈川県、山梨県、静岡県で最大震度2の地震 神奈川県・横浜泉区、中井町、山梨県・大月市、静岡県・熱海市、伊豆市、東伊豆町 津波の心配なし
3月28日午後7時36分頃、神奈川県、山梨県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、神奈川県の横浜泉区と中井町、山梨県の大月市、静岡県の熱海市と伊豆市、それに東伊豆町です。
【各地の震度詳細】
■震度2□神奈川県 横浜泉区 中井町
□山梨県大月市
□静岡県熱海市 伊豆市 東伊豆町
■震度1□神奈川県 横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区 横浜旭区 横浜緑区 横須賀市 鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市 三浦市 大和市 海老名市 綾瀬市 大磯町 二宮町 相模原緑区 相模原中央区 相模原南区 秦野市 厚木市 箱根町 清川村
□山梨県上野原市 富士河口湖町 富士川町
□静岡県伊東市 下田市 河津町 富士宮市
□千葉県館山市 君津市 富津市 南房総市
□東京都東京千代田区 東京練馬区 八王子市 調布市 町田市 日野市 国分寺市 西東京市 伊豆大島町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。