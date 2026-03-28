元中日バッテリーコーチの西山秀二氏（58）が28日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。広島に建てた自宅を巡り、チームメートだった佐々岡真司氏（58）から暴露される場面があった。

現役時代は1億円プレーヤーには届かなかったが「賞金とか入れたら毎年1億いってたんです」という。長く広島の正捕手を務め、最高年俸は8000万円。「広島ですけど一等地に家を建てた」と胸を張った。

佐々岡氏は西山氏の自宅を訪問したことがあるという。「あまりお披露目とかしないんですけど、西山は招待するわけですよ、いい家ができたから見に来いよと」と新築した自宅のお披露目会が開催された。

「僕らだけじゃなく、松田前オーナー、オーナーを呼んでるんですよ。凄いでしょ」と佐々岡氏がビッグな招待客を明かすと、スタジオはざわざわ。山本昌氏も思わず「それ凄いな」と反応した。佐々岡氏は「オーナーにも“一等地に建てましたよ。見てください”って1階から2階まで全部（案内した）」と振り返った。

黙って聞いていた西山氏だったが、佐々岡氏が「風呂にテレビが付いていたのは僕の家の真似」と言うとすかさず反撃。「彼（佐々岡氏）の家は広島のネギ畑の真ん中にある。僕は広島の一番ええとこに家を建てて」と立地を自慢する。

ダウンタウン・浜田雅功から「東京で例えると？」と聞かれると、「東京で言うたら僕は港区ですよ。佐々岡さんは要するに八王子から歩いて30分ぐらい。木いっぱいあるじゃないですか、あの辺に家建てるようなもんですよ」。そう言い放つ西山氏に、浜田は「悪いわ、マジで」と笑いながら突っ込んでいた。