「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）

開幕から連勝を狙った巨人だが、阪神・高橋遥人投手の前に３安打完封負け。首脳陣も脱帽するしかなかった。

４回までは完全投球を許し、五回１死から岸田がチーム初安打を放ち、坂本も今季初安打となる中前打で続いた。チャンスメークするも、後続は続けない。２点を追う九回には２死二、三塁まで攻めたが、最後までホームは遠かった。

試合後の阿部監督は「チャンスは作った。そこで１本出るかだけなんで」と話し、「もういいピッチングをされた。そのままです」と１１２球を投じた相手左腕に脱帽。橋上オフェンスチーフコーチも「本当に質のいい真っすぐで、真っすぐを狙って、なかなか真っすぐをはじき返せなかった」と印象を語った。

対策として「強い真っすぐを打ち返す」を打ち出すも、「なかなか球威も落ちませんでしたね。よっぽどコンディションがいいんじゃないですかね」と舌を巻いた。

やられっぱなしではいけない。橋上コーチは「今後の対策は次までに考えます」と表情を引き締め、快音を放っていた坂本も「元々いい投手っていうのは分かってたんで。次はまたやられないようにチームとしてやらなきゃいけないなと思います」と話した。