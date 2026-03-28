　3月23日～27日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<9012> 秩父鉄　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　140　　　450　 221.4　 3/26
<4673> 川崎地質　　　東Ｓ　 26/11　　　530　　 1060　 100.0　 3/24
<4222> 児玉化　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　850　　 1600　　88.2　 3/25
<2204> 中村屋　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　860　　 1450　　68.6　 3/24
<7217> テイン　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　277　　　434　　56.7　 3/26
<7215> ファルテック　東Ｓ　 26/ 3　　　800　　 1150　　43.8　 3/27
<5953> 昭和鉄　　　　福証　 26/ 3　　 1100　　 1470　　33.6　 3/25
<5949> ユニプレス　　東Ｐ　 26/ 3　　 9000　　12000　　33.3　 3/26
<6862> ミナトＨＤ　　東Ｓ　 26/ 3　　 2788　　 3649　　30.9　 3/25
<5282> ジオスター　　東Ｓ　 26/ 3　　 1580　　 2020　　27.8　 3/27

<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　 26/ 3　 129000　 164000　　27.1　 3/23
<8244> 近鉄百　　　　東Ｓ　 26/ 2　　 5200　　 6600　　26.9　 3/27
<6430> ダイコク電　　東Ｐ　 26/ 3　　 7500　　 9100　　21.3　 3/23
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 3100　　 3760　　21.3　 3/24
<8697> 日本取引所　　東Ｐ　 26/ 3　　97000　 116000　　19.6　 3/25
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　 26/ 3　　11300　　13500　　19.5　 3/23
<429A> テクセンド　　東Ｐ　 26/ 3　　25915　　30900　　19.2　 3/27
<9708> 帝ホテル　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2100　　 2500　　19.0　 3/27
<6463> ＴＰＲ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　12900　　15300　　18.6　 3/27
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　 26/ 3　　26000　　30000　　15.4　 3/26

<2653> イオン九州　　東Ｓ　 26/ 2　　10100　　11500　　13.9　 3/24
<7894> 丸東産　　　　福証　 26/ 2　　　465　　　524　　12.7　 3/23
<8367> 南都銀　　　　東Ｐ　 26/ 3　　21500　　24000　　11.6　 3/25
<8714> 池田泉州ＨＤ　東Ｐ　 26/ 3　　21800　　24300　　11.5　 3/24
<8976> 大和オフィス　東Ｒ　 26/ 5　　 7173　　 7843　　 9.3　 3/24
<3035> ＫＴＫ　　　　東Ｓ　 26/ 8　　　550　　　600　　 9.1　 3/25
<8377> ほくほくＦＧ　東Ｐ　 26/ 3　　72000　　78000　　 8.3　 3/27
<4109> ステラケミ　　東Ｐ　 26/ 3　　 3900　　 4200　　 7.7　 3/24
<8844> コスモスイニ　東Ｓ　 26/ 3　　 9600　　10300　　 7.3　 3/23
<8387> 四国銀　　　　東Ｐ　 26/ 3　　12700　　13600　　 7.1　 3/27

<6323> ローツェ　　　東Ｐ　 26/ 2　　30618　　32621　　 6.5　 3/25
<2269> 明治ＨＤ　　　東Ｐ　 26/ 3　　87500　　93000　　 6.3　 3/25
<8285> 三谷産業　　　東Ｓ　 26/ 3　　 4000　　 4250　　 6.3　 3/24
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 8500　　 8900　　 4.7　 3/26
<3010> ポラリスＨＤ　東Ｓ　 26/ 3　　 2500　　 2600　　 4.0　 3/25
<9698> クレオ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1160　　 1190　　 2.6　 3/25
<6901> 沢藤電　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　480　　　490　　 2.1　 3/23

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

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