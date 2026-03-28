今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (3/23～3/27 発表分)
3月23日～27日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<9012> 秩父鉄 東Ｓ 26/ 3 140 450 221.4 3/26
<4673> 川崎地質 東Ｓ 26/11 530 1060 100.0 3/24
<4222> 児玉化 東Ｓ 26/ 3 850 1600 88.2 3/25
<2204> 中村屋 東Ｓ 26/ 3 860 1450 68.6 3/24
<7217> テイン 東Ｓ 26/ 3 277 434 56.7 3/26
<7215> ファルテック 東Ｓ 26/ 3 800 1150 43.8 3/27
<5953> 昭和鉄 福証 26/ 3 1100 1470 33.6 3/25
<5949> ユニプレス 東Ｐ 26/ 3 9000 12000 33.3 3/26
<6862> ミナトＨＤ 東Ｓ 26/ 3 2788 3649 30.9 3/25
<5282> ジオスター 東Ｓ 26/ 3 1580 2020 27.8 3/27
<5334> 特殊陶 東Ｐ 26/ 3 129000 164000 27.1 3/23
<8244> 近鉄百 東Ｓ 26/ 2 5200 6600 26.9 3/27
<6430> ダイコク電 東Ｐ 26/ 3 7500 9100 21.3 3/23
<4094> 日化産 東Ｓ 26/ 3 3100 3760 21.3 3/24
<8697> 日本取引所 東Ｐ 26/ 3 97000 116000 19.6 3/25
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 26/ 3 11300 13500 19.5 3/23
<429A> テクセンド 東Ｐ 26/ 3 25915 30900 19.2 3/27
<9708> 帝ホテル 東Ｓ 26/ 3 2100 2500 19.0 3/27
<6463> ＴＰＲ 東Ｐ 26/ 3 12900 15300 18.6 3/27
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 26/ 3 26000 30000 15.4 3/26
<2653> イオン九州 東Ｓ 26/ 2 10100 11500 13.9 3/24
<7894> 丸東産 福証 26/ 2 465 524 12.7 3/23
<8367> 南都銀 東Ｐ 26/ 3 21500 24000 11.6 3/25
<8714> 池田泉州ＨＤ 東Ｐ 26/ 3 21800 24300 11.5 3/24
<8976> 大和オフィス 東Ｒ 26/ 5 7173 7843 9.3 3/24
<3035> ＫＴＫ 東Ｓ 26/ 8 550 600 9.1 3/25
<8377> ほくほくＦＧ 東Ｐ 26/ 3 72000 78000 8.3 3/27
<4109> ステラケミ 東Ｐ 26/ 3 3900 4200 7.7 3/24
<8844> コスモスイニ 東Ｓ 26/ 3 9600 10300 7.3 3/23
<8387> 四国銀 東Ｐ 26/ 3 12700 13600 7.1 3/27
<6323> ローツェ 東Ｐ 26/ 2 30618 32621 6.5 3/25
<2269> 明治ＨＤ 東Ｐ 26/ 3 87500 93000 6.3 3/25
<8285> 三谷産業 東Ｓ 26/ 3 4000 4250 6.3 3/24
<8061> 西華産 東Ｐ 26/ 3 8500 8900 4.7 3/26
<3010> ポラリスＨＤ 東Ｓ 26/ 3 2500 2600 4.0 3/25
<9698> クレオ 東Ｓ 26/ 3 1160 1190 2.6 3/25
<6901> 沢藤電 東Ｓ 26/ 3 480 490 2.1 3/23
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース