なぜか運がいい人と、いつもタイミングが悪い人。その差って何？
同じように過ごしているのに、チャンスをつかむ人もいれば、なぜかタイミングが合わない人もいるでしょう。その違いは、特別な運の強さではありません。実は“日常の選択と行動の積み重ね”にあります。
動くタイミングを逃していない
運がいいと感じる人は、チャンスが来たときにすぐ動いています。自分にとって完璧なチャンスを待っていると、動くべきタイミングは過ぎてしまうもの。小さくても動くことで、次のチャンスを掴む足がかりにしていくのです。
選択を先延ばしにしていない
迷い続けている間に、状況は刻一刻と変わっていきます。運がいい人は、ある程度で「このまま進むべきか？」の答えを自分で出しておくもの。正解を探すよりも、選んだあとに調整していく姿勢が、結局流れを引き寄せていくことになります。
出来事の受け取り方が違う
同じ出来事でも「ついていない」と捉えるか、「次につながる」と捉えるかで次の行動は変わるはず。運がいい人は、出来事を前向きに解釈する傾向があり、それが新しいチャンスのきっかけにするでしょう。
運の良し悪しは偶然だけで決まるものではありません。動くタイミング、決断の早さ、出来事の受け取り方。その積み重ねが、流れを少しずつ変えていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼年齢を重ねるほど魅力が増す人と、存在感が薄くなっていく人。その差って何？