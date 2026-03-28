お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が、誕生日である5月27日に自身初の著書「津田日記」（新潮社）を発売する。昨年記した自身の日記をまとめたもので「渾身（こんしん）の作品に仕上がっております。映画化待ったなし」と自信を見せた。

2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気が上がる」と言われ、エルメスの黄色い革の手帳を購入。同時に日記を書くことを決意した。“幸せの黄色い手帳”効果か、24年末にTBS「水曜日のダウンタウン」の企画「名探偵津田」で言い放った「長袖をください」が昨年の新語・流行語大賞にノミネートされるなど大ブレーク。多忙を極める中、一日も欠かさず手書きで日々の出来事を書き続け、妻とのけんかや「名探偵」のロケがしんどいなどと、下心やむき出しの感情をつづっている。タイムパフォーマンスが重視される令和の時代。津田が手書きの日記で、文筆の世界に殴り込みをかける。

この日、大阪市での単独イベント「GOI GOI 50〜愛と感謝のゴイゴイ祭〜」で発売を発表。「買っていただいた方には特大のすーをさしあげます！！」と猛アピールした。

発売までのスケジュールも同時に公開。5月8日にカバーデザイン公開され、同20日には本人による朗読動画がされる公開予定だ。鉄板ネタ「ごいごいすー」、長袖の次は日記でブームを巻き起こす。