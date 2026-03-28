全身のたるみと重さを一掃！１日５セット【自然と痩せ体質をめざす】簡単ポーズ
「なんだか全身が重だるい…」「年々たるみが気になってきた…」そんな悩みを感じていませんか？実はそれ、筋力低下や巡りの悪さが原因かもしれません。そこで今回は、全身の引き締めと代謝アップにアプローチできるヨガの簡単ポーズ【ダンダヤーマナバーマンアーサナ】を紹介。手軽に実践できるので、スッキリとした“痩せ体質”をめざしていきましょう！
🌼寝たままでお腹スッキリ！１日１セット【代謝UP＆ウエスト引き締めが叶う】簡単ポーズ
ダンダヤーマナバーマンアーサナ
（１）床に四つん這いになる
（２）左腕を前方にまっすぐ伸ばす
（３）続けて右脚を後方にまっすぐ伸ばす
（４）伸ばした腕と脚を同時に引き寄せて（１）に戻る
続けて右腕を前方に伸ばした後、左脚を後方に伸ばして、伸ばしきったら互いに引き寄せて再び（１）の姿勢に戻って１セット。これを“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、（４）の伸ばした腕と脚を引き寄せる動作がキツいなら、（３）の後に（１）に戻る形でOK。バランスが左右どちらかに偏っていたり、腕と脚を伸ばしきらずに曲がっていたりしないように注意してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞