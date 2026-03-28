おしゃれのつもりが“おば見え”。今すぐ見直したい「ベルトの選び方」

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今っぽくコーデを整えているつもりなのに、どこかだけ少し違和感がある。そんな時に原因になりやすいのが「ベルト」です。面積は小さくてもウエスト位置にある分、視線が集まりやすく、意外にもコーデ全体のバランスを左右する重要なアイテムになります。そこで今回は、大人世代が見直したい「ベルトの選び方」を解説します。



▲ベルトひとつで印象は変わる。太さ・バックル・色の違いが“なんとなく古い”原因に

太すぎるベルト


存在感のある太ベルトは、一見コーデのアクセントになりそうですが、今のゆるやかなシルエットとはバランスが取りにくいアイテム。ウエストを強く区切ってしまうことで、かえって全体が重たく、少し前の印象に見えてしまうことがあります。

今季は、細め〜中細のベルトで“さりげなく整える”くらいがちょうどいいバランス。引き締めるというより、流れを止めない感覚で取り入れると、自然に今っぽい着こなしに仕上がります。

バックルが大きい・主張が強い


大きなバックルや装飾のあるベルトは、それだけで視線を集めるため、コーデ全体の中で浮いて見えやすいポイント。特にシンプルな春コーデでは、ベルトだけが目立ち、“そこだけ重い”印象につながります。

今は、バックルはあくまで控えめが主流。小さくシンプルなデザインを選ぶことで、全体のバランスが整い、スタイリングに抜け感が生まれます。

色がコーデから浮いている


黒ベルトを無意識に合わせてしまう、というのもよくあるパターン。ただ、コーデ全体がやわらかい色でまとまっている場合、黒だけが強く主張し、ウエスト位置に“分断”が生まれてしまいます。

春は、ベージュやブラウン、グレージュなど、コーデになじむ色を選ぶのが正解。ベルトを「締める」ためではなく、「つなぐ」ために使うと、全体のまとまりがぐっと自然に整います。



▲ベルトは“コーデになじませる”のが正解。主張を抑えるだけで、着こなしが自然に整う

ベルトは脇役のようでいて、実は印象を左右する重要アイテム。太さ・バックル・色の３つを見直すだけで、同じコーデでも見え方は大きく変わります。まずは手持ちのベルトを見直して、無理なく今のバランスへとコーデをアップデートさせていきましょう。＜text：ミミ　監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞　※画像は生成AIで作成しています

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