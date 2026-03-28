続けるほど骨盤の歪みが整っていく。１日３セット【下半身太りの予防につながる】簡単ストレッチ
ぽっこりお腹や太ももやお尻などのおデブ感“に悩まされている方は少なくないと思います。実は多くの場合、その要因は“骨盤の開きや歪み”。しかも骨盤の開きや歪みはO脚やX脚、冷えなどの悩みまでも引き起こすこともあります。そこで習慣に採り入れたいのが、骨盤の歪みを整えて下半身太りの予防につながる簡単ストレッチです。
骨盤の歪みを整える簡単ストレッチ
（１）壁に片手をつけて立ち、壁側の脚を体の後ろ側にクロスさせて足首を床につける
（２）反対側の手で腰を支えながらお尻を落としていき、クロスした後ろの脚を伸ばすところまで伸ばした状態で15秒間キープする
▲クロスしている脚のひざは真っ直ぐの状態をキープします
脚を変えて同様に行い、“１日あたり左右各３回を目安”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには、お尻を落としていく際に「骨盤を正面に向けたままお尻を真横に伸ばすイメージで行うこと」がポイント。骨盤が正面ではなく壁側に向いた状態にならないように注意しましょう。また、「床につけている足首の外くるぶしを地面につけること」も大事なポイントです。
特に女性の場合、筋力が弱い上に骨盤の幅が広いため、脚を組んで座ったり、いつも同じ側の肩にバッグをかけたり、ヒールを履いたりなど普段の生活習慣によって骨盤が開いたり歪んだりしやすいと言えます。なので、下半身太り、O脚やX脚、冷えなどに悩んでいる方は、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ストレッチ監修：金井俊記（Dr.ストレッチ グランドトレーナー／トレーナー歴６年）＞
🌼下半身のおデブ感とおさらば。１日１セット【骨盤＆股関節周りを整える】簡単習慣