フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子フリーが２７日（日本時間２８）に行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５＝シスメックス）が今季世界最高となる合計２３８・２８点をマークし、２年ぶり４度目の優勝。銅メダルだったニーナ・ピンザローネ（ベルギー）が涙を流しながら坂本への思いを熱弁して感動を呼んでいる。

坂本との最後の戦いを終えたピンザローネは、演技後に坂本への思いが爆発。その様子を国際的なフィギュアスケート専門メディア「ゴールデンスケート」が伝えた。

坂本の引退前最後のパフォーマンスについて問われると「それは本当に特別でした。カオリはこのスポーツのために、たくさんのことを成し遂げました。彼女がスケートしているのを見ていると、彼女のやっていることが信じられないほどすごくて、ほとんど泣きそうになる。そして、もう一度それを見られるなんて…。みんな本当に彼女が恋しくなると思います」と、これまでの貢献や坂本への畏敬の念を語った。

また、米放送局「ＮＢＣ」もピンザローネの言葉を報道。「みんな泣いていました」と明かしたベルギーの女王はこう続けた。

「もう一度、彼女の演技を見ることができて、本当に特別な気持ちでした。彼女は素晴らしい演技を見せてくれました。彼女の演技と、フィギュアスケート界にもたらすものは信じられないほどのものです。みんな彼女がいなくなるのが寂しくなるでしょう」と惜別の言葉を贈った。

ピンザローネが悲願のメダルを獲得したにもかかわらず、坂本について熱弁する様子はファンから反響を呼んでいる。坂本がフィギュアスケート界でどれだけ愛されていたかを改めて示す一幕となった。