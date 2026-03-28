【思考をキレイにする旅の仕方（515）】旅先のお土産は消え物で
郵便物は、玄関で仕分け、必要な書類だけ残して残りは捨て、
段ボール箱は折りたたんで、資源回収用の場所に積んでおくなど、
意識的に部屋に持ち込まないよう心掛けています。
それでも物は増えていくのですから不思議なものですね。
数年前、諸事情により、物置を開けなくてはならない必要性にかられ、処分したことがあります。
結婚式の引き出物や葬式の香典返しなどでいただき、
使用していない食器やタオルが山のように積まれ、リサイクルショップへ持って行きました。
食べ物など使うと消費されてなくなる消え物を注文するようにしています。
先日、洋服から食器類まで不要な物を処分しまくる、いわゆる断捨離に精を出していると言う友人と土産物の話になりました。
「旅の土産で器をいただくことがあり、気持ち的には嬉しいけど、後々のことを考えると複雑なのよね」
彼女の話に大きくうなずいてしまいます。
やはり土産物も消え物がいいと確認し合いました。
となるとなんだろう。
こだわりの塩などがいいのかね。
それも味気ないか。
塩だけに。
そう言って笑い合いました。＜text：イシコ＞