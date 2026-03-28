【ユニクロのグリーントップス】が爽やか見え！ 大人はこう着る♡「お手本コーデ」

春らしいコーデを楽しみたいときは、明るいトーンのアイテムを取り入れてみて。爽やかなグリーンなら、コーデを明るく見せながらも大人っぽく落ち着いた印象に。そこで今回は【ユニクロ】のグリーントップスを使った、大人に似合う着こなしをご紹介します。

シャツ合わせで爽やかな大人カジュアルコーデ

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

淡いグリーンカラーのセーターを、イエローのシャツに合わせて爽やかに仕上げたコーデ。カラートップスを肩掛けにすることでコーデに立体感が出て、重心高めのバランスに。カジュアルな着こなしながらもクリーンなシャツを取り入れることで、大人女性らしいきちんと感もキープできそうです。

淡色レイヤードでやさしい春コーデに

@yumi_527さんが「投稿したら好評だった」という淡色コーデ。春らしく軽やかな印象にまとまっており、淡グリーンのトップスがナチュラルカラーのパンツになじんでいます。コーデを引き締めるブラックやブラウンの小物を合わせるのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yumi_527様のStyleHint投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M