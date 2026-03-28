◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―５ヤクルト（２８日・横浜）

ヤクルト・鈴木叶捕手が「３番・捕手」で先発。勝ち越し打を含む２安打１打点で勝利に貢献した。

同点の無死一、二塁。「自分はバントかなと思っていたんですけど、あそこ打て出たので。本当に思いきって行くだけだなと思いました」。真ん中低めに入ってきた甘いフォークボールをフルスイング。鋭いライナーが左翼線へ飛んだ。勝ち越しの適時二塁打を「思い切ってとにかく初球から振ろうと決めていました」と振り返った。

守っても山野、リランソ、キハダをリードしてＤｅＮＡ打線の反撃を封じた。「古賀さんが昨日いい流れ作っててくれて、自分もやりやすい状態で守ることができた。本当に勝てたことがよかった」と息をついた。常葉大菊川から入団した３年目の強肩強打の捕手。「昨日、古賀選手を３番に置きましたんで少しでも３番で打撃の方もライバル心を持ってもらえればなと。まだ若いですし、経験しながら結果を出しながらというところになってくると思います」と池山監督。期待の大器が大きなチャンスをつかみかけている。