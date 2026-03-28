犬が『人嫌い』になってしまう絶対NG行為4選

飼い主さんとの関係性や環境などから、犬は人懐っこい子にも人が苦手な子にもなり得ます。何気ない言動や良かれと思ってしたことが、もしかすると犬にとっては『人嫌い』となってしまうかもしれません。

犬が人を嫌いになってしまう絶対NG行為を、人間不信となってしまう原因とともにお伝えします。ぜひ改めて確認してみてください。

1.大声で感情的に叱る

しつけに体罰が絶対NGだということは認知されてきています。では、大きな声で感情的に叱ることはどうでしょうか。身体的な暴力ではなくとも、心理的ダメージは同等かそれ以上、犬に与える恐怖は相当なものです。

何が悪いのかを理解できず、「人間＝突然攻撃してくる怖い存在」と認識してしまいます。どんな状況にせよ、体罰はもちろん大声で感情のままに怒鳴ることは絶対にやめてください。

2.かまわず放ってばかりいる

はるか昔から人と犬は共同生活を送り、コミュニケーションを取り合ってきました。現代でのコミュニケーションの対象である飼い主さんに放ってばかりいられるとストレスが蓄積されていきます。

一緒にいる時間が長いのにスキンシップをとらない…いわゆる「ネグレクト」のような状態が一番いけません。仕事などで長時間家を空ける方でも、毎日しっかりスキンシップをとっていれば愛犬の心は満たされているでしょう。隣にいるのにいないかのように無視され続ければ、心がすり減ってしまうのも理解できるはずです。

3.無理やりなスキンシップ

飼い主さんが意外とやりがちなNG行為が、愛犬への強引なスキンシップです。前述とは真逆の行動といえますね。お互い愛情があることに間違いはなくとも、常にかまい続けるのは犬にとってかなりのストレスです。

リラックスしているときに触りに行き愛犬がその場から離れるなど嫌がる素振りを見せているにもかかわらず、後追いをしてかまいに行く…こういった行為は犬が人嫌いになってしまう一因です。

飼い主さんに辟易するだけではなく、「人間＝嫌なことをする」というイメージを植え付けてしまう可能性があります。犬とのスキンシップは適切な距離感が必要なのです。

4.犬が嫌がることをやり続ける

犬が苦手なことを強要したり、延々とやり続けることも人嫌いになってしまう要因です。とはいえ、シャンプーや爪切り、ブラッシングなどのお手入れを怠ることはできません。一度にすべて終わらせようとせずに日を分けて行ったり、頑張った後のご褒美を用意するなどの配慮をしてあげましょう。

トレーニングも要注意。犬の集中力は一般的に5分程度といわれています。長々と行ってはトレーニング自体を嫌いになってしまいますし、学習効率も下がってしまいます。「嫌なことをさせる人は嫌い」と、人への苦手意識が強くなってしまうかもしれません。

もしもNG行為をしてしまったら…するべき改善策とは？

ここまで、犬が人嫌いになるNG行為を解説しました。もしも心当たりがあり、『うちの子、人嫌いかも…』そう不安に思った方もいるかもしれません。人への苦手意識を改善する方法はあるのでしょうか。

無理に距離を縮めない 人への意識を「ポジティブ」に変える

人が嫌いな犬と他人を強引に近づかせようとすることは絶対にしてはいけません。散歩も時間帯やコースを選び、まずは犬が安心して歩けるよう配慮します。

そして犬が不安を感じない距離を飼い主さんが見極め、徐々に人との距離を詰めていきましょう。少しでも『行きたくない』と拒否するようなら、犬の気持ちを最優先させます。

他の人が見えたらおやつを与え、「人＝いいことがある」と条件付けをする方法も有効的です。一度苦手意識を持ってしまったものを克服することは容易ではありません。時間をかけて根気強く「人は怖くない」ことを教えていく必要があります。

まとめ

犬が人を好きになるのも嫌いになるのも、飼い主さんや周囲の人との関わり方が大きく影響します。愛犬が人間不信に陥らないよう、今回紹介したような行動は避けてください。愛犬が人と心から触れ合うことを楽しめるような関係性を築いていきましょう。