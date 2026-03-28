会社の「看板犬」をしている豆柴の、立派な「仕事っぷり」が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で56万9000回再生を突破し、「いるだけで空気和む」「最高すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：会社の『看板犬』として働くワンコ→一日が始まると…あまりにも可愛い『仕事っぷり』】

まずは気合いを入れていく

TikTokアカウント「kyowahaku」に投稿されたのは、会社の看板犬として日々働いている豆柴の男の子「ハク」くんの様子。ハクくんは、毎日オフィスに「出社」しているのだそう。

社員さんが郵便物の準備をしていると、隣でチラリとその様子を見ていたハクくん。その後は気持ち良さそうに思いっきり伸びをして、今日一日の仕事の気合いを入れていきます。

愛される「仕事っぷり」

気合いを入れたあとは、ハクくんは匂いをクンクンと嗅ぎながら郵便物のチェック。不審なものが混入していないか、念入りに確認をしてくれているのでしょうか…？

郵便物の確認をしている社員さんの手をカプリと甘噛みして、仕事をちょっと邪魔してしまうハクくん。社員さんはハクくんが噛みやすいように手の位置をそっと調整してあげていて、ハクくんの愛されっぷりが伝わってきます。

「デキる」看板犬っぷりを発揮

手を甘噛みしていたら、近くのデスクから何かが落ちてきたよう。落とし物にも目を気張り、細かいところまでチェックを欠かさない「デキる」看板犬っぷりを見せつけてくれます。

癒し系社員として、日々一生懸命働いている看板犬のハクくん。こんなに可愛くて愛おしい「同僚」がいたら、毎日会社に行くのが楽しみになってしまいそうです。

投稿には「いるだけで空気和む」「最高すぎる」「癒しと言う立派なお仕事」「犬に会いに行くために仕事する気おきる」「犬可愛すぎて仕事しなくなるかもしれない」といったコメントが寄せられています。

ハクくんの微笑ましい仕事っぷりは、TikTokアカウント「kyowahaku」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kyowahaku」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。