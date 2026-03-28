安易に飼ってはいけない犬種5選

一口に犬と言っても、犬種ごとに特性があり、飼育の難易度は異なります。比較的飼育しやすい犬種もいれば、飼育が難しい犬種もいるのです。飼育が難しい犬種を安易に飼ってしまうと、愛犬も飼い主も幸せに暮らせない可能性があります。

ここでは、安易に飼ってはいけない犬種を5種ご紹介します。

1.ジャック・ラッセル・テリア

映画やCMでよく見かけるジャック・ラッセル・テリアは、キツネ狩りで活躍していた猟犬です。そのため小柄な体からは想像できないほどエネルギッシュで、運動量は大型犬並みとも言われています。

明るく人懐っこいですが、独立心が強く頑固な一面があり、しつけには根気が必要です。また興奮しやすいため、子犬のうちから「オスワリ」や「マテ」などで、興奮をコントロールするしつけを徹底させることが不可欠です。

小型犬で見た目は可愛らしいですが、「小さいからどうにかなるだろう」という軽い気持ちで飼える犬種ではありません。

2.柴犬

日本犬の中で一番人気の柴犬は、独立心が強いためにベタベタされるのが苦手で、飼い主に対しても「柴距離」と呼ばれる一定の距離を取る傾向があります。

信頼する飼い主には忠実ですが、信頼していない飼い主の指示や納得できない指示には従わない頑固さがあるため、しつけの難易度は高めです。また警戒心が強いため、子犬期からの社会化やしつけが不十分だと、吠えや噛みつきといった問題行動に発展しやすいです。

柴犬の独立心や警戒心の強さ、そして頑固さを理解し、根気よく信頼関係を築いていける人でなければ飼育は難しいでしょう。

3.ビーグル

古くから猟犬として活躍してきたビーグルは、吠えながら獲物を追い詰めるスタイルの猟をしていた名残で吠えやすく、吠え声も大きいです。

そのため子犬期から無駄吠えをしないようにしつけを徹底しないと、集合住宅や住宅密集地ではご近所トラブルにつながりやすいという側面があります。

ビーグルはフレンドリーで陽気な性格ですが、独立心が強くマイペースなため、しつけ全般に時間がかかる傾向があります。

無駄吠えのしつけをしっかりと行うことができ、そのほかのしつけも根気よく行える人向きの犬種であり、特に初心者にはハードルの高い犬種と言えます。

4.ボーダー・コリー

ボーダー・コリーは全犬種の中で最も知能が高いとされていますが、「賢い＝しつけがしやすい」ではありません。

賢すぎるがゆえに、しつけでは飼い主の力量が試されます。指示を覚えるのは早いものの、飼い主の態度に一貫性がなかったり、指示が曖昧だったりすると、犬が混乱してしまい、結果として言うことを聞かなくなることがあるのです。

また、ボーダー・コリーは牧羊犬として活躍してきたためスタミナが抜群で、運動欲求が非常に高いです。1日2時間以上の運動ができないとストレスが溜まり、噛みつきや家具の破壊といった問題行動を起こすことがあります。

犬のしつけに慣れていて、毎日十分な運動時間を確保できる人でないと、飼うのが難しい犬種です。

5.シベリアン・ハスキー

オオカミのようなクールな風貌に惹かれる人は多いですが、シベリアン・ハスキーは元々ソリ引きなどで活躍した作業犬であり、強大なパワーとスタミナを持っています。そのため朝夕2回、各1時間以上の散歩が欠かせません。

また、寒冷地仕様の被毛は高温多湿な日本の暑さに極めて弱く、熱中症で命を落とす危険性が非常に高いため、夏場は十分な冷房と換気を徹底しなければなりません。換毛期の凄まじい量の抜け毛も覚悟しなければならず、ブラッシングや掃除に追われる日々になります。

性格は人懐っこく陽気ですが、頑固でマイペースなため、しつけの難易度も高いです。

体力、経済力、忍耐力など、さまざまな面において余裕がないと、この犬種の飼育は難しいでしょう。

安易に飼ってはいけない犬種を飼う場合に必要な覚悟は？

犬種を問わず、犬を家族として迎える以上「最期まで面倒を見る」という覚悟は絶対に必要です。そして、今回ご紹介したような「安易に飼ってはいけない」とされる犬種には、それとは別に特別に求められる覚悟があります。

その覚悟がないまま安易に迎えてしまうと、飼い主が心身共に追い詰められるだけでなく、愛犬を不幸にしてしまう可能性が高いです。では、具体的にどのような覚悟が必要なのでしょうか？ここからは、安易に飼ってはいけない犬種を飼う場合に必要な覚悟についてご紹介します。

1.徹底したしつけをする覚悟

安易に飼ってはいけないとされる犬種は、賢すぎたり頑固だったりして、しつけの難易度が高いことが多いです。一般的なしつけ本や動画の方法だけではうまくいかないことも少なくありません。

しかし、だからといってしつけを怠ると、無駄吠えや噛みつきといった問題行動を起こすようになり、「手のつけられない犬」になってしまう可能性があります。そうした事態を防ぐためにも、ドッグトレーナーの力を借りるということも考慮に入れ、徹底したしつけをする覚悟が必要になります。

2.自分の時間や体力を捧げる覚悟

安易に飼ってはいけないとされる犬種は、並外れたスタミナを持っていることも多いです。そうした犬種に毎日十分な運動をさせてあげないと、有り余ったエネルギーやストレスを発散させるために、無駄吠えや家具の破壊といった問題行動に走るようになります。

スタミナのある犬種の運動欲求を満たすには、飼い主の多くの時間と体力が求められます。また、先述した「徹底したしつけ」を行うのにも、相当な時間と体力が必要だと考えたほうがいいでしょう。

つまり、安易に飼ってはいけない犬種を迎えるのであれば、惜しみなく自分の時間と体力を愛犬に捧げる覚悟が必要なのです。

まとめ

今回は、安易に飼ってはいけない犬種を5種ご紹介しました。ご紹介したほかにも安易に飼ってはいけない犬種は存在するため、まずは飼いたい犬種の特性や飼育難易度などをよく調べることが大切です。

もし、今回ご紹介したような安易に飼ってはいけない犬種を飼いたいのであれば、「最期まで面倒を見る覚悟」はもちろん、「徹底したしつけを行う覚悟」や「自分の時間や体力を捧げる覚悟」も必要になります。

これらの覚悟を持って迎えた愛犬と真摯に向き合い、揺るぎない信頼関係を構築できたら、きっと愛犬はあなたの最高のパートナーとなってくれるでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)