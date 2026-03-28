芝山鉄道の3500形とは？

「日本一短い鉄道」を謳う芝山鉄道（千葉県）で、車両が世代交代します。2026年3月に3500形電車が引退し、4月から3600形電車が新たに運行する予定です。

【世代交代】芝山鉄道に“移籍”する「ターボくん」を見る（写真）

3500形・3600形は、いずれも直通運転先の京成電鉄から借り受けた車両（リース車）です。京成の形式や車両番号はそのままですが、車体の帯色を緑と赤に変えて芝山鉄道の個性を出しています。

芝山鉄道は、2002（平成14）年の開業当初から京成の車両を借り受けて運行しています。と言っても、芝山鉄道と京成は相互に直通運転をしており、芝山鉄道の車両は京成線も走っています。このため芝山鉄道の車両が走る区間は、京成の車両と変わりません。

最初に借り受けた車両は3600形3618編成で、8両編成でした。これが2013（平成25）年に芝山鉄道として2代目の3500形3540編成と交代し、4両編成になっています。今回引退するのは、この3500形3540編成です。

京成・芝山鉄道の3500形は、1972（昭和47）年に登場した京成初のステンレス車体の車両です。現在は車体を塗装しない電車も一般的ですが、この銀色塗装なしのステンレス車体を採用した3500形の姿は、当時としては珍しい方だったのかもしれません。

また、成田空港アクセス列車の「スカイライナー」に次いで当初から冷房装置を搭載していたことが画期的です。ステンレス車体としたのは、冷房を搭載しても車両の重量増加を抑えたいという目的がありました。

現存の3500形は車体更新（リニューアル）が施され、登場当時から大きく姿を変えています。

先の通り、芝山鉄道の3500形3540編成は2013（平成25）年に京成から借り受けたもので、借用開始から13年となります。1973（昭和48）年に製造され、2000（平成12）年に車体更新を受けていますが、製造から50年以上、車体更新からは25年以上が経過しています。

芝山鉄道に貸し出された当初は京成カラーのままで、側面だけ「芝山鉄道」の標記に変えていました。2019年には芝山鉄道のマークが付き、前面窓の上部に「SR」と表示されました。さらに、2022年には芝山鉄道開業20周年を記念して車体の帯色が現在の緑と赤に変更されています。今回の引退に際しては、記念のヘッドマークが掲出されました。

ちなみに芝山鉄道の3500形が引退した2026年4月以降も、京成の3500形は残ります。しかし、京成では3500形が現役車両で最も古い車両となっており、廃車が進行中です。

「ターボくん」と呼ばれる芝山鉄道の3600形

芝山鉄道に新たに貸し出される車両は、3600形3668編成です。3600形が芝山鉄道に貸し出されるのはこれで2度目ですが、今回の3668編成は、3600形の中でも変わった経歴を持ち、鉄道ファンからは「ターボくん」の愛称も付いています。

京成3600形は1982（昭和57）年から導入された車両で、外観や走行機器のモデルチェンジが行われています。前面は前照灯や尾灯が丸く、車体の側面は一段下降窓を採用してスッキリとした姿になっているのが特徴です。3500形も、車体更新の際に3600形の「顔」に寄せた姿となりました。また、運転台は3500形で採用していた2ハンドル式をやめ、T形のワンハンドルマスコンを採用して、こちらもスッキリとした機器配置になっています。

3600形は1989（平成元）年までに6両編成9本が製造され、1997（平成9）年から2年がかりで8両編成6本に組み換えられました。他の編成を分解して6両編成に中間車2両を追加する方法です。このため中間車を提供した側は先頭車ばかりが残り、残った先頭車を組み合わせて6両編成1本が組成されました。これが今の3688編成です。

しかし従来の3600形は先頭車にモーターがないため、先頭車を集めた編成だと自走できません。そこで6両のうち4両が、VVVFインバータ制御による電動車に改造されました。

3668編成は、総合車両製作所（元東急車輛）の横浜事業所で製造された京成の新車を輸送するため、線路がつながっている京急線の金沢八景から京成線まで新車を牽引（けんいん）した実績があります。2017（平成29）年には中間車2両を廃車として4両編成となり、さらにワンマン運転への改造も行われています。

3668編成は先頭車が1988（昭和63）年製、中間に組み込まれた元先頭車が1986（昭和61）年製で、3500形3540編成から13〜15年ほどの若返りとなります。外観は、芝山鉄道への貸し出しにあたり「芝鉄カラー」の緑と赤の帯に変更されますが、色の配置は最初に貸し出された3600形3618編成と逆になります。

3668編成は、京成金町線や東成田線・芝山鉄道線に加え、2022年に4両編成の運用が復活した千葉線・千原線でも使われてきましたが、芝山鉄道の所属となった後も引き続きこれらの線区で使用される見込みです。