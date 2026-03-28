大敗後の町田戦はPK戦負け。FW宮城天のDF登録など策を講じ手にした勝点１を経て川崎は“負のスパイラル”から抜け出せるか

大敗後の町田戦はPK戦負け。FW宮城天のDF登録など策を講じ手にした勝点１を経て川崎は“負のスパイラル”から抜け出せるか