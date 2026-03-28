第１子を出産し育児休暇から復職した日本テレビ・滝菜月アナウンサーが２８日に自身のＳＮＳを更新。日テレ系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」を卒業することを発表した。

滝アナはインスタグラムに「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏを離れることになりました」と報告。続けて「１年半みなさんの大切な時間にご一緒させていただき、ありがとうございました。ｎｅｗｓ ｚｅｒｏを通して皆さんの毎日が少しでもプラスになっていたら嬉しいです」とつづった。

「育休中、我が子が大きくなる頃にはどんな未来が待っているんだろうか。より明るい未来を築くために、できることは何だろうか。と考えていました。そんな中で、ｎｅｗｓ ｚｅｒｏに携わることは私の希望であり、挑戦でもありました。１年半、ご覧いただいた視聴者の皆さん、温かく迎え入れてくれたｚｅｒｏスタッフの皆さん、支えてくれた家族に心から感謝しています！藤井さん、櫻井さんの報道に向き合う姿勢、丁寧に紡ぐ言葉の一つ一つ、多くの人に寄り添う想い、、、書ききれないほど多くのことを学ばせてもらいました。そして、番組のコンセプトである『あなたのプラスに』なるものを届けようと、真剣に、真摯に番組作りをしているｚｅｒｏチームと共に仕事ができて幸せでした」と感謝の気持ちを続けた。

最後に、「これからもｎｅｗｓ ｚｅｒｏをよろしくお願いします！夜遅くに投稿しちゃいました。おやすみになる方は、おやすみなさい．．．」と記した。

この投稿にフォロワーからは「一年半お疲れ様でした」「いいね〜滝アナお疲れさまでした。又違う番組であいましょう。」「お疲れ様でした！シューイチ見るよ！」「ヒルナンデス時代から滝さんを応援してました！ｚｅｒｏも卒業さみしい！」などの声が寄せられている。

滝アナは２２年４月に早大時代の同級生だった一般男性との結婚を発表。同年１１月１８日にアシスタントを務める同局系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）の生放送で妊娠を報告。１２月をもって同番組を卒業。産休に入り、２３年４月１６日に第１子を出産したことを報告。育児休暇に入り、２４年４月１０日に復職したことを報告していた。