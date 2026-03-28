チロルチョコ×源氏パイ再登場♡話題のサクサク食感コラボが復活

人気お菓子同士の夢のコラボが、さらにパワーアップして帰ってきました♡チロルチョコと源氏パイの組み合わせが話題となったコラボ商品が、待望の再登場。サクサク食感とチョコの甘さが絶妙に重なり合い、一度食べたら忘れられないおいしさに。コンビニで手軽に楽しめる特別な一粒で、ちょっとしたご褒美タイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。

ロングセラー同士の贅沢コラボ

2025年に初登場し、大きな話題を呼んだチロルチョコと源氏パイのコラボが再び実現。

長年愛され続けている2つのロングセラーが出会い、これまでにない新しいおいしさを楽しめる一品に仕上がっています。

SNSでも「サクサク感がクセになる」「再販がうれしい！」といった声が多く寄せられ、注目度の高さがうかがえます。

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サクサク食感がクセになる♪

今回の「チロルチョコ〈源氏パイ〉」は、源氏パイの原料を使用し、その香ばしさと軽やかな食感をしっかり再現。

チョコの中にサクッとした食感がアクセントとなり、ざらめのようなジャリッとした口当たりも楽しめます。

個包装は2種類あり、源氏パイのロゴがデザインされたパッケージも魅力のひとつ。見た目にも楽しい仕上がりです。

こだわりの食感を徹底追求

開発では、源氏パイならではのサクサク感を損なわないことにこだわり、生地の分量やバランスを細かく調整。

チョコとの相性を考え抜いたことで、軽やかさと満足感を両立した仕上がりとなっています。細部までこだわった味わいが、一口ごとにしっかりと感じられます。

今だけの特別な味を楽しんで♡

チロルチョコと源氏パイ、それぞれの魅力が詰まった今回のコラボは、まさに今だけの特別な味わい。

サクサク食感とチョコの甘さが織りなす絶妙なハーモニーは、ちょっとしたご褒美にもぴったりです♡

全国のセブン‐イレブンで順次発売されるので、見かけたらぜひ手に取って、この贅沢なおいしさを体験してみてください。