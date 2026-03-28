苦しくないのにキレイ見え♡サラリシアーシリーズのパンツで叶う美尻ケア

補整下着は気になるけれど、締め付け感が苦手…そんな方にぴったりの新アイテムが登場♡サラリシアーシリーズのパンツは、驚くほど軽やかな履き心地と自然なスタイルアップを両立した優秀インナーです。透け感のある素材で快適なのに、気になるヒップラインはしっかりサポート。毎日のコーデに無理なく取り入れられる、新しい“ラクしてキレイ”を叶える一枚です。

軽やか素材でしっかり補整

「サラリシアースタイルフィットパンツ」は、薄くて軽いシアー素材を使用しながらも、ヒップラインを美しく整える設計が魅力。

ギャザーとハート型の補整生地が自然な丸みをつくり、小尻見せを叶えます。

アウターに響きにくいので、タイトなパンツやスカートにも合わせやすく、日常使いしやすいのもポイント。

薄手でさらりとした履き心地は、長時間の着用でもストレスを感じにくく、毎日使いたくなる快適さです♪

フォーティーセブン×NANGA新作キャップ♡機能性×おしゃれを両立

お腹まわりもすっきり美しく

Before（左）After（右）

お腹まわりはシームレス仕様で段差が出にくく、正面は二重補整構造でほどよくホールド。伸縮素材を使用しているため、締め付けすぎずスムーズに着脱できます。

ウエスト部分は肌あたりがやさしく、長時間でも快適な着用感をキープ。“補整＝苦しい”というイメージを覆す、やさしいフィット感が魅力です。

シリーズで揃えるのもおすすめ

サラリシアースタイルフィットパンツM/L

価格：2,178円(税込)

サラリシアースタイルフィットキャミM/L

価格：3,278円(税込)

サラリシアースタイルフィットブラM/L

価格：2,728円(税込)

上下で揃えれば、より統一感のある美シルエットに。日常使いからお出かけシーンまで幅広く活躍します。

販売先：全国のバラエティショップ・ドラッグストアなど

無理せずキレイを叶えて

サラリシアーシリーズのパンツは、ラクな履き心地と自然な補整力を両立した新しいインナー♡頑張らなくてもきれいなシルエットが叶うので、毎日のコーデがもっと楽しくなります。締め付け感が苦手な方や、初めて補整下着に挑戦する方にもおすすめ。自分らしく心地よく過ごしながら、“キレイ見え”を叶えてみてください♪