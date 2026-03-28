【衛生観念ヤバ！義両親と同居】欠けた食器、賞味期限切れ食材…限界迎える＜第14話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第14話 もうムリです！！
【編集部コメント】
感情が爆発してしまい、今までずっと堪えていたことが我慢できなくなってしまったフミカさん。ついにユズちゃんを抱え、家を飛び出してしまいました。「不潔」と思われていたことを知ったら義両親は何を思うのでしょうか。この一件でお互いの関係は、修復不可能になってしまったのかもしれません……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第14話 もうムリです！！
【編集部コメント】
感情が爆発してしまい、今までずっと堪えていたことが我慢できなくなってしまったフミカさん。ついにユズちゃんを抱え、家を飛び出してしまいました。「不潔」と思われていたことを知ったら義両親は何を思うのでしょうか。この一件でお互いの関係は、修復不可能になってしまったのかもしれません……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙