＜いじめが止まらない＞スルーしているのに悪化する高校生女子への無視・悪口…親にできることは？
高校に入学すると、新しい人間関係が広がるものです。期待と同時に、これまで経験したことのないトラブルに直面する子もいるのではないでしょうか。今回寄せられたのは、友人関係に悩む高校1年生の娘をもつママからの相談でした。
『高1女子の友人関係。高校入学後から仲良しのAがいました。しかしあるときから急に無視され、わざと聞こえるように「気持ち悪い」「本当嫌い」と言われるそう。娘は相手にせず無視をしていますが、エスカレートしているように感じます』
一度、本気で怒ってみてもいいとの声
まずあったのは、「無視が逆効果になっているのでは」という意見です。
『そんな感じなら無視するより「今なんつった？」と言ってやればいい。娘さんを下だと思って舐めているのだろうね』
『1回キレてみたら態度が変わるかもしれない』
無反応でいることで、「何を言っても大丈夫な相手」と認識され、攻撃が強まるケースもあります。理不尽な言動には、きちんと抗議する姿勢も必要ではないかとの考えです。ただ、娘さん本人は慎重でした。「言い返したら相手は被害者ぶる」「相手が学校にこなくなったら、自分が悪者になる」と先を見据え、あえて反応しない選択をしているそうです。感情よりも結果を考える姿勢に、投稿者さんはママとして複雑な思いを抱いている様子がうかがえますね。
きっかけがあったのかもしれない
一方で、Aの背景を考える声もありました。
『急にそこまで嫌うのは、何か不満が積み重なったのでは』
『お互いに不満があって、合わなかっただけかも』
仲が良かったからこそ、小さな違和感や我慢が積み重なり、関係が崩れることもあるのかもしれません。ただし、理由が何であれ、聞こえるように悪口を言う行為が正当化されるわけではありませんね。
『合わないなら距離を取ればいいだけ。ネチネチ攻撃するのは違う』
冷静に線を引く意見も目立ちました。
先生や第三者を挟む
感情論ではなく、現実的な対処としてあったのが学校に相談するという声です。担任に相談をして様子を見てもらってもいいのでしょう。
『冷静に見てくれる立場の人に、間に入ってもらう』
『担任やスクールカウンセラーに伝えた方がいい。経過を記録しておくことは大事』
今すぐ解決しなくても、学校側と状況を共有しておくことで、後々の対応がスムーズになりそうです。この場合、ママが一方的に動くのではなく、娘の了承を得たうえで相談することが大切なのでしょう。
離れる選択もアリ
高校生だからこそ、ムリをしない道もあります。
『高校生にもなると女同士の嫉妬も強い。上下関係や嫌味、マウンティングも陰湿で内部分裂もする。早めに離れて正解』
『ムリにかかわらなくていい。SNSを切るだけでもラクになるかも』
『うちの息子も同じ感じになったよ。担任や学年主任と私が面談して、「2年でクラスを別にしてください」と頼んだ。きちんとクラスを別にしてもらったら一気に解決したよ』
クラス替えや環境調整によって、不登校から毎日通学するようになり、学校生活が安定したという体験談も寄せられました。転校や通信制を選択する場合もあり、それは逃げではなく自分を守る選択と捉える声も少なくありません。
しっかりした娘さんだからこそ、見守りも必要
ママたちのコメントで共通していたのは、娘さんのしっかりした冷静さへの評価でした。
『そこまできちんと考えられる娘さんは立派だね。きっと周りもわかってくれると思うよ』
『すべて親に話す年齢ではないし、下手に親が首突っ込まない方がいいと思う』
『その意地悪な子がそのうち孤立するよ。幼稚すぎてみんな距離を置くと思う』
ただし同時に、我慢を続けることへの危うさを指摘する声もあります。
『自己犠牲が続くと、ある日突然心が折れることもある。相当強メンタルな子でないと難しい』
強く見える子ほど、限界に気付きにくい場合もあります。ママとしては不安で感情的になってしまうのではないでしょうか。ここは冷静になって、いつでも娘さんを受け止めてあげられるよう、ドンと構えておくことが大切なのかもしれません。高校生は、まだ大人ではありません。それでも自分なりに考え、選び、耐えようとします。ママにできることは「いつでも方向転換していい」と伝え続けることなのでしょう。無視する、距離を取る、誰かに頼る……どれも間違いではありません。娘さんが自分を守れる選択をできるよう、投稿者さんが少し後ろから見守る姿勢が、今は何よりの支えになるのでしょう。