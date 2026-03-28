俳優の陳内将（38）が28日、都内で「2026.0―2027.03カレンダーブック」（東京ニュース通信社）の発売イベントを行った。

乾杯をテーマに、陳内考案の12種類のレシピカードが付録としてついてくる。「料理が苦手な方やご飯を今日は作りたくないという方でもできる簡単なレシピと日頃僕が食べているもの」とレシピに込めた思いを語った。イチ押しは「ばあちゃんの煮付け」。「天草のお醤油がないと、この味にはならない。ぜひマルホン醤油という天草の醤油も取り寄せてもらって、そこから始めて欲しい」と地元天草の名産を紹介した。

酒の飲み方にも地元愛がにじんだ。「実家にダイダイというかんきつの木があるんです。ポン酢のもとになるのですが、それを収穫の時期になるとコンテナ一杯に母が送ってくる」と告白。その果汁を麦焼酎やソーダ割りに絞るのが陳内流。「これがオツな飲み方なんです」と魅力を力説した。ダイダイは芋洗坂係長こと小浦一優（58）ら、芸能界の友人たちにも非常に好評だという。

ただ「なかなかダイダイを取り寄せるのが難しい」と、こちらもローカル食材ならではの悩みを明かした。

「代用品はミツカンさんが出している緑のポン酢。ある店ではポン酢サワーとして出している。それで何となくまかなえる」と代替案を提案した。