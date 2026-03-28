立ち技格闘技「RISE」は28日、両国国技館で「RISE ELDORADO2026」を行った。

「GLORY×RISE LASTフェザー級（65キロ以下）STANDING TOURNAMENT」準々決勝3分3R延長1Rは第6代RISEライト級王者の原口健飛（27＝FASCINATE FIGHT TEAM）がシュートボクシング3階級制覇の笠原弘希（26＝シーザージム）を判定で破った。

1R、ともに静かな立ち上がりでローで様子を見せる。笠原が左右のパンチで追い込むも原口も左ジャブで対抗。右ストレート、左を被せる。2Rは原口の左ストレートから攻撃をつくり、ペースを握る。左フックでダウンを奪う。笠原も粘るも原口の連打に立っているがやっと。なんとかゴングに救われる。3Rは笠原が前に出る。必死にパンチを繰り出すが原口がうまく裁く。判定は3―0で原口が勝利した。

4強入りした原口は「疲れた。気持ちでは勝てない。技術で上回っていって納得はいっている」と笑う。ダウンは「右のクロスに右を合わせる。満々とはまった。うまくカウンターで決まってよかった」と練習通りで納得顔。初対戦に「トーナメントだから最後は勝ち逃げしようと思った」と作戦通りだった。

準決勝はYURAと対戦する。「パンチは強い。あそこまで受けない。凄い認めざるを得ない」と話した。勝てば決勝はペットバノムルン・キャットムーカオ（タイ）とミゲール・トリンダーテ（ポルトガル）の勝者。「きつくないですか。万全でも勝てないのに1デーなんて」と苦笑いしていた。

敗れた笠原は「なんか49戦目。1番悔しかった」と無念の表情。「何度も負けを経験してきたが、ただただ悔しいです」と話した。