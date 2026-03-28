「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）

ドラフト２位ルーキーの田和廉（早大）が２点ビハインドの九回にプロ初登板。１回を投げ２つの三振を奪うなど無失点デビューを飾った。

投手の高橋から三振を奪ったのに続き、１番の近本をシンカーで空振り三振に仕留めた。

「自分の得意な球、シンカーで空振り三振を奪えたのはよかった。しっかりゾーン内で勝負することを意識していたが、２アウトから四球を出してしまったのは今後の反省」と収穫と反省を口にした。

プロ初登板のマウンドに向かう際には周囲から「誰でも緊張する」と声をかけられたといい、「緊張した中でどれだけ自分のパフォーマンスができるかが楽しみではあったので、しっかり０で抑えられたのはよかったかな」と笑顔で振り返った。

前日は同期のドラフト１位・竹丸和幸（鷺宮製作所）が巨人の新人投手では６４年ぶりに開幕投手を務め、球団史上初の勝利投手となった。

「もう、すごいなと思って見てただけなんで。自分は表情にも出ますし、淡々と放るタイプじゃないが、竹丸さんはその真逆。ほんとに淡々とポーカーフェースを保って放るんですごい」

喜怒哀楽を出すことなく偉業を成し遂げた同期左腕に感嘆の声を上げた。

開幕カードとなった阪神との伝統の一戦は１勝１敗となり、迎える第３戦の先発はドラフト３位の山城京平（亜大）。３戦連続して新人が登板する。

一足先にデビューした田和は「山城にプレッシャーを与えるわけじゃないですけど、頑張ってほしい。もちろん自分も（登板の）可能性はあると思うんで、しっかり山城がいいピッチングをして自分につないでくれたらうれしいなと思います」と大役を担う同級生にエールを送っていた。