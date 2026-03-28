中日のレジェンド左腕・山本昌さんが２８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。１億円の年俸を得たときに真っ先にとった行動を明かした。

この日のテーマは「プロ野球お金の話」年俸１億円を超えた経験のある元プロ野球選手と、届かなかった選手が登場。１８年連続で年俸１億円超えを果たしたと語った山本さん。最初に１億円を超えた年には高級外車・フェラーリを“キャッシュ”で購入したと告白。「僕ら、スーパーカーブームの頃の（子供時代）。とくかく１億円プレーヤーになったらフェラーリ買ってやると。（１億円を超える）５年くらい前から虎視眈々と狙ってたんですよ」と語り、目標の年俸１億円を超えた契約更改を終えると、その日に「（フェラーリを）注文にいったんです」とコメント。支払いはキャッシュで「８桁の真ん中より下くらい」と５０００万円に届かない金額だったことを明かした。

また「ローンを組んだことないんですよ、ローンの組み方をまず知らない」と暴露。自宅は数件購入したというが「全部キャッシュで」とキッパリ。１億円プレーヤーになってから鉄道は新幹線だけでなく在来線も含めてすべてグリーン車に乗車。飛行機は「ファーストクラスはもったいない、ということでビジネス（クラス）にしています。ファーストクラスはいらないじゃないですか。ビジネスで十分です。寝れるしね、海外（に行くとき）も」と“上から目線”のトーク。

この浮世離れした金銭感覚にＭＣの佐久間みなみアナウンサーが「全然共感できない話ですが…」とあきれ顔だった。