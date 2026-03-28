◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節 札幌１―１（ＰＫ４―２）藤枝（２８日・藤枝サ）

Ｊ２札幌はアウェーで藤枝と対戦し、１―１の末にＰＫ戦を制して今季初の３連勝を飾った。

今季初先発のＭＦ原康介（２０）が、後半１２分に今季初ゴールとなる先制点を挙げた。０―０の後半１２分、味方のボール奪取のこぼれ球が転がり、ＧＫと１対１に。冷静に左足を振り抜き、ネットを揺らした。得点後は左コーナーフラッグ付近へ駆け寄り、ベンチメンバーと抱擁。前線からのプレスバックが実った一撃だった。「本当は９０分で勝ち切りたかったが、何とか勝利を持ち帰ることができてよかった」と安どの表情。昨季の藤枝戦ではホーム、アウェーともに勝利しており、昨年６月のアウェー戦（３○１）に続くゴールで“２戦連発”と相性の良さが結果につながった。

この日は３試合ぶりの出場。第５節・松本戦（０●３）以来で、その後はベンチ外が続き「苦しかった」と振り返る。それでも「チャンスが来た時のために準備していたし、自分の中ではきょうの試合しかないと思っていた」と強い覚悟で臨んでいた。次戦（４月４日）は４連勝が懸かるホーム福島戦。「チームのために頑張りたい」と気を引き締めた。