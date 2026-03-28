◇明治安田J2・J3百年構想リーグ東A組第8節 湘南3―1横浜FC（2026年3月28日 ニッパツ三ツ沢球技場）

湘南が横浜FCに快勝して連勝を3に伸ばし、J2・J3東A組の暫定首位に浮上した。今季から指揮を執る長沢徹監督は「（先制して）受ける展開になったが、しっかりと仕留めきってくれた。チームとして前進しているかなと思う」と評価した。

前節先発したFW石井久継とMF石橋瀬凪がU―21日本代表の活動で不在も、影響を最小限に抑えた。前半25分、カウンターから抜け出したMF藤井智也のシュートがGKにはじかれるも、FW太田修介が浮き球を頭で押し込む今季初得点で先制。開幕戦以来の先発起用に応えた。後半20分には同じく開幕戦以来の先発をつかんだMF松村晟怜の左クロスに、FW渡辺啓吾が頭で合わせてリードを拡大。終盤にもMF田村蒼生がゴール前で冷静な切り返しから右足を振り抜き、試合を決めた。

リーグ前半折り返しを前に迎えた昨季J1チーム同士の今季初対決。ともに残留を目指した昨年9月、湘南はこの日と同じアウェーで痛恨の黒星を喫した。フリーの立場でスタンドから観戦していたという長沢監督は「サポーターの方も覚えていると思う。前進するためにそういう経験を一つ一つ返していくのがチーム。きょうのメンバーの7割くらいが経験していて、新しく来た選手も当事者になりながら、半歩進むことができた」と自身が重視する“当事者意識”の意義を強調。渡辺は「去年ここで負けて、残留が厳しくなったのはみんな覚えている。1センチの球際でみんなも自分もより気合いが入っていて、そこで負けなかったのは良かった」と晴れやかな表情だった。