おいしくるメロンパンが、新曲「ツツジの枯れる頃には」を4月15日0時に配信リリースする。

（関連：【画像あり】おいしくるメロンパン、イラストレーターの海憂が手掛けた「ツツジの枯れる頃には」ジャケット写真）

本情報は、活動10周年を迎え、メジャーデビュー作となる10thミニアルバム『bouquet』を携えたツアーのファイナルとなった東京 LINE CUBE SHIBUYA公演にて発表されたもの。彼らの真骨頂ともいえるメランコリックな情景を帯びた歌詞世界を、繊細かつ豊かなバンドアンサンブルで描き出した1曲となっている。

また、ジャケットは「千年鳥」や「渦巻く夏のフェルマータ」などを手掛けたイラストレーターの海憂が担当。ツツジを思わせる配色のタイルの上に、歌詞にも登場する絡まったイヤホンコードが投げ出されたビジュアルとなっており、楽曲の持つ雰囲気を象徴するアートワークに仕上がっている。本日より、配信に先駆けた事前予約も開始された。

さらに、カメラマンの横山マサトが手掛けた新たなアーティスト写真も公開。緑に包まれた窓辺に佇む3人の姿を捉えた、爽やかさの中にほのかな憂いが滲む1枚となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）