去年、けん玉の全国大会でともに日本一になった親子が岡山県備前市にいます。西川一穂さんと瑞歩さんです。同じ道場で技を磨き続け、目標を達成しました。けん玉がつなぐ親子の絆とは。

【写真を見る】けん玉がつなぐ父と子の絆 「お父さんがかっこいいと思ったから」日本一になった親子の夢は【岡山】

公民館から響いてくる音。中では、子どもと大人が一緒になってけん玉の練習をしています。備前市で30年以上続いている、「備前けん玉道場」です。

練習している技は、大皿と中皿で交互に玉を乗せ換え続ける「もしかめ」。その「もしかめ」で、何度も日本一になっている男性がいます。瀬戸内市教育委員会の職員、西川一穂さんです。

（西川一穂さん）

「誰でもできるんですけど、シンプルな技だからこそ奥が深いなと思います。まだ研究のしがいがあるというか」

難易度の高い技もこの通り。

テンポを速くした「もしかめ」の練習では、失敗する子どもがいる中、いっさい乱れません。5歳からけん玉に打ち込み、数多くの受賞歴をもつ一穂さん。去年、開催された「もしかめ」の全国大会では、自身が持つ上限11時間という記録の更新に挑みました。

「スタート」

「もしかめ」は1分間に135回以上というルールの中で、玉を落とさず、どれだけ長く続けられるかを競うもの。長時間に及ぶため、途中でドリンクを飲んだり、いすに座ったりして体を休めてもかまいません。全国の約30か所で約700人が挑みましたが、ふるいにかけるよう次々と脱落する人が出ていきました。

（西川一穂さん）

「目が結構きついです。これは歳のせいもあるのかもですけど。手の感覚頼りにできるように、ぼやけてもいけるよう」

目の疲れでミスをしないよう、手元を見なくても続けられるまで練習を重ねたといいます。集中力を極限まで維持して打ち立てた記録は…。

「12時間です。お疲れ様」

終了直後は、疲れ果ててフラフラに。そこまで頑張れたのには理由がありました。

12時間頑張れたのは「息子」の存在だった

（西川一穂さん）

「息子が4時間を達成して、先に日本一になっていたんで、できる所までやろうというのが強くありました」

力になったのは、息子で来月から中学生になる瑞歩くんです。去年、同じく「もしかめ」の全国大会に出場。小学生高学年の部で、全国で唯一、上限の4時間を達成しました。

「4時間です！終了。小学生の部は終了です。よく頑張りました」

（西川瑞歩さん）

「集中して、けん玉が吸い付いて来る感じで、もっと自分ができるとこまでやってみたかったなと思いました」

まだ、続けられる余力があった話す瑞歩くん。これほどまでに、熱中する理由とは…。

（西川瑞歩さん）

「お父さんがかっこいいと思ったから、家で一生懸命練習して、大会とかで優勝したりして、すごいなと。それがかっこいいと思ったから僕も4時間やりたいなと思いました」

日本記録を達成した西川さん親子が技を磨く「備前けん玉道場」です。一穂さんと同じ大会で、もう1人12時間の記録を達成した井上槙梧さんも所属。ほかにも、これまでに全国大会での優勝者を33人も輩出してきた名門道場です。

（道場に通う児童）

「成功したときにうれしいことです」

「できなかった技が出来るようになったりして、そこが一番うれしいです」

この道場を33年前に開いたのは、一穂さんの父親で、瑞歩さんの祖父でもある西川政典さんです。小学校の教員だった頃、趣味だったけん玉を児童に教え始めたのがきっかけで、これまでに多くの人を受け入れ魅力を伝えてきました。

（西川政典さん）

「けん玉道場で、けん玉の指導をして、子どもが一生懸命目を輝かせて、自分がうまくなる楽しさ喜びをずっと感じてほしい。私にとっては生きがいの一つです」

けん玉を通じてあきらめないことや挑戦することを学んでほしい。政典さんの教えのもと今では全国有数の選手たちが育つ場所になっています。

息子・瑞歩さんが目指すのは…

ともに日本一となった西川さん親子です。けん玉を練習する日々のなか、時には家族で野球やサッカーなどをすることも…。

（西川一穂さん）

「こども外で遊ぶの好きなんで。そんな、けん玉づけという感じではないです。続けたいなら続けたらいいよって言って。やめたかったらやめればいいし」

それでも瑞歩くんは、学校から家に帰るといつも練習をします。繰り返す中で、剣先や皿のふちが削れてしまうと、大会では使えないため新しいものに変えていきます。その数は実に約50個。

（西川瑞歩さん）

「やっぱりこれ、ずっと6年間もしかめやってきたから」

玉の表面の塗装が剥がれ、木が削れるまで練習に励んできました。そんな瑞歩くんが目指すのは…。

（西川瑞歩さん）

「自分の将来の夢を紙粘土で作ったものです」

それは「もしかめ」12時間の記録を達成した父の姿に重ねたもの。タイトルは…。

（西川瑞歩さん）

「父さんをこえて、けんだま名人です。お父さんが目標だから、お父さんをこしたい」

「Q.なにで勝ちたいですか」

（西川瑞歩さん）

「やっぱり、もしかめです」

（西川一穂さん）

「うれしいですし、そんなふうに思っていたんだなって、作品見たときもちょっと思いました。初めて知るなと。瑞歩だけじゃなくて小学生の子達が目指してくれたらうれしいなと思います」

いつか、大人に成長した瑞歩くんと「もしかめ」で競い合うことを夢見て…。けん玉日本一の親子の挑戦は続きます。