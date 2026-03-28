これまでに44カ国を旅した“肉体派ライター”の佐藤大輝氏は、異国のトイレを使用する度に「日本のトイレは世界最強」「アニメや自動車よりも国際的に評価されていないのでは？」と思うことがあるという。日本の常識は世界の非常識。本稿では佐藤氏が経験した、「海外旅行中の地獄体験・トイレ編」について紹介する。（肉体派ライター 佐藤大輝）

固定観念が覆される

想像を絶する海外のトイレ

日本では「トイレ＝無料」が常識になっているが、海外では100円前後の「トイレ使用料」を取られるケースが少なくない。

だからといって綺麗なトイレとは限らない。私がインド旅行中に入った有料トイレは、床一面が茶色の液体でビショビショ。まるで罰ゲームのような光景が広がっていた。

スリーコインズで買ったサンダルを履いていた私は、さすがに防御力が弱すぎると判断。徹底を余儀なくされた。

東南アジアのタイを訪れたときは「小学校の自由研究みたいなトイレ」に遭遇したことがある。

アルコールを飲んでトイレが近くなっていた私は、駅前の工事現場に座っていた男性3人組に「この近くにトイレはありますか？」と声をかけた。男性たちは「ああ、すぐ近くにあるぜ」と指をさして教えてくれた。けれど周囲を探索しても、どこにもトイレが見当たらない……。

佐藤「すみません。探したんですけどトイレが見つからなくて…」

男性「すぐそこだよ。ほら、あそこに見えてる」

佐藤「え、どこですか？」

男性「オーケー。じゃあ一緒に付いてってやるよ」

20秒ほど歩いたところで男性の足が止まった。

しかし周囲にはトイレらしき建造物が見当たらない。戸惑う私に、案内してくれた男性は「ここがトイレだよ」と笑顔で教えてくれた。その男性が指さす方向にあったのは……。

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