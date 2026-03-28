グラビアに加え、ドラマや映画、MVなど、映像作品への出演も増えている蓬莱舞。3月31日に発売される2nd写真集『ラストシーン』では、彼女史上最高にセクシーなカットに挑戦した。

「ランジェリーを着て撮影するのは初めてだったんですけど、衣装合わせのときに用意していただいた衣装がかわいいものばかりで、早く着てみたいと思っていたんです。デニムのシャツを羽織っての撮影も、いままでにやったことがない見せ方でしたけど、意外と緊張しないで、自然体で撮影できました」

言葉どおり、気負うことなく撮影に臨み、大胆な露出をしながら彼女ならではの儚さ、可憐さを存分に発揮している。本誌は、写真集未掲載カットを先行公開。その魅力の一端をお届けしよう。

「今回の写真集は、映画のような物語性があるものになったと思うので、見てくださる方もそれを感じながらページをめくり、 “ラストシーン” に向かって気持ちを盛り上げていただけたら嬉しいです」

ほうらいまい

20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。そのほか最新情報は、公式X（@horai_mai）、公式Instagram（@horai.mai）にて

※蓬莱舞 2nd写真集『ラストシーン』は光文社より3月31日に発売！

※発売記念イベントが3月29日（日）14時〜東京・タワーレコード池袋店で開催

写真・佐藤佑一

スタイリスト・米丸友子

ヘアメイク・田森春菜（JULLY）