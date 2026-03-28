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健康を意識するならまずはここから！毎日続けやすい【カゴメ】無添加トマトジュースをAmazonでチェック！

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カゴメとAmazonが「手軽に、おいしく、続けやすい」をコンセプトに忙しい現代人の野菜摂取をサポートする商品をAmazon限定でお届け。

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リコピン・GABAが含まれる食塩不使用の機能性表示食品。

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リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されている。

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カゴメのものづくりのこだわりは「よい原料」×「よい技術」をかけあわせ、おいしさを追求していること。真っ赤なトマトをしぼるだけのカゴメトマトジュースは原料のトマトが命。

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血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方におすすめ。