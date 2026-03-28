3月27日、ABEMAの公式Xが更新され、新たに始まる恋愛リアリティショーの予告映像に、政治家・石丸伸二氏の姿が映り込み、ネット上が騒然となっている。

「タイトルは『#恋愛病院』。4月2日の夜10時にスタートする新番組で、本気の恋を忘れた“ワケあり男女”10人が、恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活を送る内容です。動画には石丸氏の姿も確認できます」（芸能記者）

予告は約30秒。初対面の場面なのか、石丸氏は「石丸伸二です」とやや緊張気味にあいさつ。その直後、なぜかサンタクロースのコスプレ姿で登場し、「恋とは何ぞやという定義から始めねばならぬ」と真顔で語る場面も映し出されている。

「その後は『恋を忘れたワケあり男女が……本気で恋と向き合うリハビリ生活。止まっていた心が動き出す……』というナレーションの合間に、『臆病になってます』『一生独身だろうな』『もっと知りたい』といった参加者のコメントが差し込まれます。

そして最後は石丸氏が再び登場し、『愛してる』と誰かに思いを告げるシーンで締めくくられています」（同前）

サンタ姿で恋を語るという、かつての硬派なイメージとはかけ離れた姿に、

《痛々しくてどうしようもないね》

《ここまで落ちちゃったか》

《石丸さん何してんの？》

と呆れた声が寄せられている。石丸氏といえば、少し前まで日本を変えるかもしれない“台風の目”として注目を集めた存在だった。

「三菱UFJ銀行の為替アナリストのキャリアを捨て、2020年7月に広島・安芸高田市長に就任。SNSや動画で市政を“可視化”したことが話題となり、テレビでの露出も急増。“石丸ブーム”を巻き起こし一気に時の人となりました」（政治記者）

転機は2024年。市長を辞職し、7月の東京都知事選に出馬する。

「当初は『東京なめるな』と揶揄される場面もありましたが、街頭演説を200カ所以上こなし、その様子をSNSで拡散。さらに、質問を質問で返す『石丸構文』も話題となり、無党派層や若年層の支持を取り込みました。結果は約165万票を集め、現職の小池百合子氏に次ぐ2位と大躍進を果たしたのです」（前出・政治記者）

だが勢いは長く続かず、昨年1月に地域政党「再生の道」を設立するも都議選で42人が全員落選。参院選も議席ゼロで8月に代表辞任。今年の衆院選や町田市議選でも敗れ、“石丸ブーム”は急速にしぼんだ。

「番組としては石丸氏を“話題性”で起用したのでしょう。ただ、本人は現在、XやInstagramで番組出演について触れていません。一方で、Xのヘッダーには『東京を動かそう』と掲げたままです」（同前）

これで何を動かすつもりなのか……。