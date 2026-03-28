「小さいころは、プリキュアが好きで、女の子らしいコだったんです。もの静かで、主張も激しくないほうでした。大きくなってアイドルをやっていたときに、髪が傷みすぎて切ったら、意外とこっちのほうが似合うかも、と思って。それからは服もラフなのが好きになりました」

昨年春に『オールスター後夜祭’25春』（TBS系）のアシスタントを白ビキニ姿で務め注目された五木ゆうり。

「私、飽きっぽい性格なんですよ。楽器をやりたくてベースを買ったんですけど、全然できなくて1、2週間で飽きて。高かったんですけどね。最近は編み物を始めたんですが、コースターを3枚作って終わりました。1週間はほとんど寝ずに熱中したんですけど、それでパタッとやめちゃいました。唯一続いてるのが飼い犬、ペキニーズのお世話。名前はツナ。うるさいけど内弁慶なとこが私に似てて、かわいいんです。ツナをお出かけに連れていくために車の免許も取りました。ドッグランつきのグランピングとか、行ってみたいな」

いつきゆうり

3月14日生まれ 埼玉県出身 T152・B85（G）W58H87 アイドルとしての活動を経て、2025年より撮影会デビュー。同年には『オールスター後夜祭’25春』に白ビキニ姿で出演、一躍脚光を浴びる。今回が雑誌グラビア初登場となる。趣味はアニメ・映画鑑賞。特技は人の名前を忘れないこと。そのほか最新情報は、公式X（@u__rchan）、Instagram（@u__rchan）にて

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写真・矢西誠二

スタイリスト・佐賀愛衣

ヘアメイク・エノモトマサノリ