3月27日、東京・渋谷の老舗ライブハウス「La.mama」で開催された「第435回 ラ・ママ新人コント大会」でスピードワゴンの小沢一敬が舞台に復帰した。

2023年12月下旬、「週刊文春」によるダウンタウン・松本人志のトラブル報道で、女性のアテンド役とされた小沢。2024年1月から活動を自粛していた。

「ライブ前の午後5時頃には相方の井戸田潤さんとネタ合わせのために所属事務所に立ち寄り、報道陣からの質問を受けています。『また漫才からやっていくので、よろしくお願いします。失礼します』とコメントし、一礼しました。自粛中は白髪、無精髭姿でしたが、髪は黒く染めてヒゲもしっかり剃ったかつて姿に戻っていました」（芸能記者）

ライブには事前告知なしで登場し、歓声を浴びたスピードワゴン。小沢は涙を浮かべながら《楽しかった。温かいお客さんで。人前で話すのが久しぶり》などと話した。

「相方の井戸田さんは、コンビとしての仕事はまだ決まっていないと話していたようです。コツコツとライブに出演していくのか、ラジオなどでの本格復帰となるのか、まだ未定なようです」（前出・記者）

復帰を果たした小沢だが、自粛の原因である“アテンド疑惑”についてはまったく説明がないままのため、X上では厳しいコメントも書き込まれている。

《スピードワゴン小沢一敬は、「何ら恥じる点がない」のに、文春の報道のせいで「混乱やご迷惑をお掛け」したから、2年以上も活動自粛したの？》

《みんな仲間内で庇い合って報道で逆に酷い目に合ったとか思ってるのだろうな 小沢さんはいつから被害者的立場になったのかな..いつもそう》

《『あま〜い』芸能界、不祥事には違いないのに如何なる犯罪者も不貞者も必ず復帰し金儲けできるクソ組織が芸能界だな》

ファンからは応援や歓迎のポストも多数書き込まれているのだが、やはり事件の詳細がわからないままなのは収まりが悪い。

「松本さんも昨年11月に有料配信プラットフォーム『DOWNTOWN＋』で活動を再開しているので、小沢さんも出演する可能性が出てきました。しかし、疑惑に正面から答えない限り、やはり批判がつきまとうことになるでしょう」（前出・記者）

一から漫才で出直す構えのようだが、世間の目は厳しい……。