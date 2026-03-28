「少し外を歩くだけでもいろいろなものが目に飛び込んできて…さまざまな文化が混ざり合っていて、どこを見たらいいのかわからないぐらい刺激的な国でした」

5th写真集『AS IF』のロケ地・タイをこう振り返るあまつまりな。少女のような微笑みから魔性の横顔まで、その抜群の表現力を存分に見せつけた本作は、限界まで披露されたボディにもこだわりが詰め込まれている。

「数カ月かけて少し肉付きをよくして、そこから撮影までの1カ月で調整していきました。ちょっとリアリティがある体のほうが、今回のテーマ “リアルとフィクション” の差異を、より表現しやすくなるのかなと思って」

一方で、撮影自体はとてもリラックスした空気のなかでおこなわれたという。

「本場のタイ料理が本当に美味しかったです。特に撮影に向けて1カ月やめていたお酒を解禁した最終日の料理は絶品でしたね……。私、疲れが溜まると扁桃腺が腫れちゃうタイプで、その日は少し腫れていたのですが、そんなのどうでもいいって思えるぐらい（笑）」

いまや押しも押されもせぬグラビア女王の一人となったあまつだが、以前はコスプレイヤー「あまつ様」として活躍。じつは雑誌でのグラビアデビューは本誌だった。

「当時は、コスプレイヤーがグラビアをやるというのがあまりないころでした。だから『なんでもできます！』みたいにしないと出してもらえないんじゃないかと思って、あらためて今見てみても、けっこう頑張って脱いでいますよね（笑）。肌を見せることにはそんなに抵抗がなくて、『承認欲求』というと少し意味合いが違うけれど、『魅せたい』という思いは強かったと思います」

そんなあまつにとって、原点回帰であると同時に新しい挑戦となった『AS IF』から、本編に収録しきれなかったカットを集めたアザーカットデジタル写真集が2冊同時刊行されることになった。

「私の中にいる、いろいろなあまつまりなをこの写真集で表現できました。本編では多く入れられなかったけど、すごく気に入っている衣装をまとった私の姿もたくさん収録できたので、ぜひこちらも楽しんでいただきたいです」

あまつまりな

12月28日生まれ 2.5次元出身 T164 2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実へ “転生” 。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。最新情報は、公式X（@R_Ap8_）、公式Instagram（@r_ap82_）にて

※あまつまりな写真集『AS IF』（光文社）は大好評発売中！

※本編に収めきれなかった珠玉のアザーカットがデジタル写真集に『あまつまりな AS IFAFFECTION』（仮）『あまつまりな AS IFTEMPTATION』（仮）4月に2冊同時発売決定！！

写真・横山マサト

スタイリスト・大橋みずな

ヘアメイク・ムロゾノケイト（GiGGLE）