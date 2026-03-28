ミス中央2022グランプリで注目を集めた加藤愛梨。身長169cm、9頭身の抜群のスタイルでグラビア界でも存在感を放っている彼女は、女優としてもショートムービーで主演を務めるなど、着実にキャリアを重ねている。

「これまでの人生を振り返ると、受験勉強やダンス、ミスコンなど、何かに夢中になっている時間が自分の原動力だったんです。でもお芝居に出会う前は、そういう打ち込めるものがなくて元気を失っていました。でもお芝居という新しい情熱に出会ってから、毎日が本当に楽しいんです！ レッスンも大変ですが、得られるものがたくさんあって充実しています。 “こうじゃなきゃいけない” という枠にとらわれず、自分が楽しくできる場所でいろんな作品に挑戦していきたいと思っています」

かとうあいり

24歳 2002年2月28日生まれ 埼玉県出身 T169 中央大学「Mr. ＆ Miss Chuo Contest 2022」でグランプリを受賞。女優としても活動しており、ショートムービー『ミスコンの悪魔』では主演を務めた。ヒロインを務める初舞台『どうしようもない猫が嘘をついた』は、5月2日〜5日に恵比寿・エコー劇場で上演される。そのほか最新情報は、公式X（@l_ovepear）、公式Instagram（@airi_kato_official）にて

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写真・岡本武志

スタイリスト・伊井田礼子

ヘアメイク・田森春菜（JULLY）