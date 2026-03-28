俳優の陣内孝則（67）が、28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演し、ブレーク前について語った。

福岡でロックバンド「ザ・ロッカーズ」を結成し、ミュージシャンを目指した。上京してデビューしたが、バンドは間もなく解散。俳優業へ転向した。当時はトレンディードラマが大ブーム。88年「君の瞳をタイホする！」、89年「愛しあってるかい！」などに出演し、人気を博した。

結婚したのは、ブレーク前の87年。相手はアイドルグループ「シャワー」の元メンバーで、モデルの秋山絵梨子だった。昨年で結婚38年を迎え、「忍耐の連続でした」と笑わせた。

当時人気アイドルで、CMにも出ていた妻と、バンドで売れなかった陣内。収入格差もあったという。「そのころ、凄い売れてたんで、知り合ったころは。ヒモになろうかと思って。女房の方が稼いでたんで」と明かした。

当時の超薄給を明かした。「だってさ、俺、バンドマンのころ、給料5万円だったの」。事務所の社長に賃上げを直訴したところ、驚きの答えが返ってきたという。「その時の社長に、“5万円で食っていけないから、給料上げて下さい”って言ったら、“お前さ、ヒモになれよ、ヒモ。ロックやってるんだから、モテるだろうよ”って」。社長から驚きの提案をされたといい、「何か違うなと思った」と振り返っていた。