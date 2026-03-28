服はたくさんあっても着たいものがない、と感じたことはありませんか。「服を減らすと好みや似合うものがはっきりし、理想の自分に近づける」と話すのは、SNSや書籍で片付けのヒントを発信しているyur.3さん（Instagramフォロワー約15万人）。ここでは、服を手放す勇気をくれる言葉を5つご紹介します。

1：適当な服で過ごせば、適当な1日になる

朝起きて、好きな服に着替えれば気合が入り、「いい1日にしたい」と思えるもの。買い物に行って知り合いに会ったら声をかけたり、すてきなお店に立ち寄ってみようと思えたり。

【写真】タンスから服があふれたら手放す

反対に、部屋着のまま過ごしたり、「まあいいか」という服を着ていると、人に会っても気がつかないふりをしたりして、うつむきがちに。今日着る服が、日々の私をつくるのです。

2：服を捨てられない人の方が、それを着て自分を捨てていたりする

高かったから、まだ着られるからと、手放せない服の数々。けれど、イマイチな服を着て過ごせば、理想の自分から遠ざかってしまいます。

「ものがもったいない」と、もの中心に考えていると、自分の優先順位はものより下に。今の自分が着たい服だけ残し、それ以外を手放せば自分の基準が明快になり、迷う時間が激減。なりたい自分に近づけます。

3：その服でだれかに会いたくないなと思ったら、その服は寿命

以前は似合っていたはずなのに、今日はしっくりこない…。サイズ感が合わなかったり、毛玉がついていたり、色あせていたり。

外に出たとき「この服で人に会いたくないな」と思ったら、その服は捨てる理由があるということ。普段、他人の目線を気にするのはよくないと思われがちですが、ときには人の目線をうまく“利用”して、自分をみがく原動力に。

4：捨てられない服があるなら、一緒に棺桶に入っていいか考えてみよう

義父が亡くなったとき、義父がよく使っていたゴルフの帽子や、スーツを家族で選んで棺桶に入れました。

そのときふと想像したのは、「自分が死んだとき、よく着ていたからとヨレヨレの服を入れられたらいやだな、入れる服を選ばれるとき、人に見られたくない服もあるな」ということ。以来、服を捨てるのを迷ったときは、このことを思い出しています。

5：あふれているなら、もちすぎている

服をもちすぎているとわかりやすく判断できるのは、クローゼットやタンスに服が入りきらなくなったとき。あふれた服を目にするたびにストレスを感じるし、部屋は片付かず、服の手入れも行き届かなくなります。

今の自分に似合うもの、必要なものだけ残すと、日々迷う時間が減るし、自分に合うものが明確になり、次回から買い物の失敗も減りますよ。