有田哲平（55）と山崎弘也（50）が28日、都内で開催された、第2回「ウイコレFAN TOURNAMENT」に参戦した。同イベントはサッカーのモバイルゲーム「eFootballsウイコレCHAMPION SQUADS」の公式リアルイベント。

山崎は大会2連覇を達成、有田は予選敗退となった。山崎が2連覇したことで有田は“ヤラセ疑惑”を口にした。「ガチです！」と繰り返す山崎に有田は「僕も努力してるのに早く負けてザキヤマだけねぇ…」とボヤくと、「ヤラセだと思わないとやっていられない」と笑った。

山崎は有田の敗因を「最後の最後で臆病になっていた」と分析。有田も「1カ月調整してきたチームを1戦で変えてしまった」と反省した。

山崎は野球、有田はラグビーの経験者。山崎は「ウイコレをやるようになってサッカーを見るようになった」とし、今では「海外選手も覚えた。今年のW杯が楽しみ」。有田は「もともと見るのは好きだったけど、ウイコレを始めてから（ゲームにハマリ）見る機会が減った」と苦笑い。

同イベントをともに「大成功」とした。有田は「1年に1度と言わず、半年に1度はやりたい」と前向き。山崎は「全国ツアー、海外ツアーも！」とミュージシャンばりの目標を掲げた。

最後に、有田は「ウイコレファンはもちろん、何か面白そうだなと思った方は、ぜひ仲間になりましょう！」と呼びかけた。山崎は「アプリをダウンロードしていただいて、触ってみてください。そうしたら必ず、やりたく“なる〜！”」と持ちネタでアピールした。